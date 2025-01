Dovbyk riacciuffa il Bologna nel recupero: pari e polemiche al Dall’Ara

2-2 pirotecnico tra i felsinei e i giallorossi: gli episodi clou dell’incontro dai mille volti

Pari e spettacolo dal Dall’Ara tra Bologna e Roma. Dopo il gol iniziale di Saelemaekers, infatti, i felsinei hanno prima la forza di reagire impattando la gara con Dallinga, salvo poi trovare la rete del definitivo 2-1 grazie al sigillo dal dischetto di Ferguson. Allo scadere, però, è Dovbyk a fissare il parziale sul definitivo 2-2 trasformando dal dischetto il rigore del pareggio al 97′.

Segnali importanti da parte della compagine di Italiano, che pure aveva riscontrato non poche difficoltà soprattutto nel primo tempo. Dopo un inizio a spron battuto da parte dei padroni di casa, infatti, i giallorossi avevano progressivamente preso le misure, rendendosi minacciosi dalle parti di Skorupski prima con Dovbyk e poi con Dybala. La costante ricerca di verticalità da parte degli uomini di Ranieri è una delle tracce che mette più in difficoltà i giallorossi: la rete di Saelemaekers, per quanto fortunata, ne è una conseguenza.

Incassato il colpo, però, il Bologna ha la forza di riorganizzarsi e trovare i presupposti per ribaltare l’incontro. Il tap in di Dallinga al 61′ ha spianato la strada al sorpasso griffato Ferguson, che dal dischetto batte Svilar concretizzando il calcio di rigore concesso per un tocco di mano di Koné. Quando il risultato sembrava acquisito, è nuovamente un tiro dagli undici metri a scrivere la parola fine all’incontro: dal tocco di mano di Lukumì scaturisce il penalty (contestato dalla panchina del Bologna ma apparso netto) che Dovbyk non fallisce. Proteste veemente da parte del Dall’Ara per la decisione dell’arbitro Abisso: dopo il triplice fischio da segnalare anche il lancio di alcuni oggetti.

TABELLINO BOLOGNA-ROMA 2-2: Saelemaekers 58′, Dallinga 61′, Ferguson 65′, Dovbyk 98′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 44; Inter ** 43, Atalanta* 42; Lazio 36; Juventus* 33; Fiorentina ** 32; Bologna 29**; Milan ** 28; Udinese 26; Roma 24, Genoa 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como *, Parma e Verona* 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza* 10.

Una partita in meno *

Due partite in meno **

Prossimi impegni Roma

Roma-Genoa, 17 gennaio 20.45

Az-Roma, 23 gennaio 18.45

Prossimi impegni Bologna

Inter-Bologna, 15 gennaio 20.45

Bologna-Monza, 18 gennaio 15