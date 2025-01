Caso Kvaratskhelia, Conte fa mea culpa: “Sono stato presuntuoso”

In casa Napoli tiene banco la situazione legata al futuro dell’attaccante georgiano: le parole del tecnico azzurro sono sorprendenti

La vittoria contro il Verona permette al Napoli di mantenere la vetta della classifica: un 2-0 importante per gli uomini di Antonio Conte, che arriva quando a tenere banco, in casa partenopea, sono soprattutto le voci di mercato legate al futuro di Kvicha Kvaratskhelia.

E proprio a tal proposito Conte ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’, a match concluso, proprio del futuro del numero 77. Parole che hanno sorpreso, con il tecnico che ha voluto fare chiarezza. “La delusione non è per il comportamento di Kvaratskhelia. La delusione è mia perché in sei mesi non sono riuscito ad incidere e pensavo di incidere in maniera diversa. Mi sono poi reso conto che eravamo punto e a capo. La delusione è mia personale. Ci tengo a sottolinearlo, io non sono deluso di Kvara, sono deluso della situazione. Non addosso responsabilità agli altri, me le prendo sempre io. Un allenatore di un certo livello aiuta il club a prendere decisioni e consiglia il direttore sportivo e quando mi rendo conto di non essere incisivo come in questo caso, allora sono deluso. Senza nulla togliere a Kvara, che è un bravissimo ragazzo. Ognuno deve decidere il proprio destino, come il club deve prendere le sue decisioni. Forse sono stato un po’ presuntuoso perché pensavo di poter incidere in maniera diversa e non ce l’ho fatta. Peccato perché stiamo parlando di un giocatore forte e importante, ma bisogna capire la realtà dei fatti”.

Napoli, Conte su Kvarastkhelia: “E’ ancora dei nostri”

Le parole del tecnico sono state chiare: “Ho voluto precisarlo perché ho letto titoli e cose non vere. Sono deluso dalla situazione” ha precisato l’ex ct della Nazionale.

Conte però ha voluto fare un’ulteriore precisazione, perché vero che il Paris Saint-Germain e il giocatore hanno raggiunto un accordo, ma nel mercato, si sa, mai dire mai: “Ad oggi lui è un giocatore del Napoli, non dimentichiamolo. Ci sono passaggi da fare e quindi non c’è niente di scontato, vedremo cosa accade. Nonostante sia iniziato il mercato, ci sono voci, il gruppo sta mostrando maturità. Voglio elogiarli, non ho dubbi su questo gruppo. Che sono ragazzi bravi e con senso di appartenenza”.

Un pensiero espresso anche in conferenza stampa: “Sicuramente stiamo dando fastidio, perché qualcuno è preoccupato del Napoli. E inevitabilmente perdere giocatori importanti per strada non fa piacere. Sento dire cessione, cessione, cessione, ma ancora non c’è nessuna cessione. Siamo comunque pronti. E’ una squadra che non si fa condizionare dall’esterno e dalle voci di mercato, anche con altri calciatori”.