Caos, insulti e partita sospesa: verdetto UFFICIALE

La presa di posizione non è tardata ad arrivare dopo l’annuncio dello speaker: l’episodio è destinato a far discutere

Non sono pochi gli episodi che con il mondo del calcio non hanno nulla a che fare. L’ultimo, in ordine di tempo, si è materializzato su un campo di Serie B e più nello specifico nel corso di Reggiana-Bari, sospesa per oltre 5 minuti e che ha avuto come necessario corollario l’intervento dello speaker.

È stato l’arbitro Prontera – come da protocollo – ad interrompere la gara dopo aver visto alcuni volare alcuni oggetti in campo in prossimità delle zolle calcate della guardalinee Di Monte. Specchio emblematico di una situazione di tensione che sugli spalti andava avanti da tempo. A ridosso del venticinquesimo minuto di gioco, infatti, era stato annullato una rete ai padroni di casa a causa della spinta di Reinhart su Benali. Da qui fino alla fine del primo tempo, poi protrattosi vista la sospensione del match, il clima sugli spalti si è letteralmente surriscaldato.

Il ‘Città del Tricolore’ ha bersagliato con insulti e fischi non solo il direttore di gara, ma anche alcuni componenti della squadra avversaria. Divenuta insostenibile, la situazione si è poi placata dopo l’intervento dello speaker e la ‘mediazione’ di Bardi e Portanova, che hanno chiesto ai propri tifosi di tranquillizzarsi per garantire il regolare prosieguo dell’incontro. A ridosso del 45′ – quindi – la gara è stata sospesa per circa 8-9 minuti di gioco. Da qui la decisione del direttore di gara di concedere un recupero molto corposo.

Il clima sugli spalti è lentamente ritornata alla normalità, ma è chiaro che dopo il triplice fischio gli episodi menzionati verranno valutati con estrema attenzione per capire esattamente come sia successo e se – come sembra – ci saranno i presupposti per sanzioni disciplinari. Ad ogni modo il match è proseguito e, pur risultando particolarmente vibrante con numerosi colpi di scena da una parte e dall’altra, a ridosso dell’ora di gioco è ancora fermo sul risultato di 0-0. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori valutazioni in merito.