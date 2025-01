Autorete e Anguissa: Conte consolida il primato in classifica

Napoli vincente in casa contro il Verona: gli azzurri superano 2-0 i gialloblù e restano in vetta al campionato

Con un gol per tempo il Napoli consolida il suo primato in classifica e vendica l’amaro esordio di questa stagione, quando il Verona superò 3-0 la squadra di Antonio Conte.

La vendetta azzurra si concretizza con un 2-0 ai danni degli uomini di Zanetti nel posticipo domenicale del Maradona: tre punti che permettono ai partenopei di consolidare il primato in classifica in attesa delle due sfide che l’Inter dovrà recuperare contro Bologna e Fiorentina. Intanto però il Napoli mantiene il primato, grazie anche ad una sfortunata autorete di Montipò che permette di aprire le marcature. Il sinistro di Di Lorenzo si stampa sul palo: la palla carambola sulla schiena dell’estremo difensore gialloblù e finisce in rete.

Da lì è dominio azzurro: Anguissa e McTominay sfiorano in più occasioni il raddoppio, ma sparano entrambi alle stelle da buona posizione. Il Verona gioca di rimessa e in un paio di circostanze i lanci lunghi a cercare Sarr e Tengstedt rischiano di cogliere impreparata la difesa azzurra.

Napoli-Verona 2-0: marcatori e tabellino

Nella ripresa il copione non cambia: gli azzurri partono forte e rischiano il raddoppio in un paio di occasioni soprattutto da palla inattiva.

Raddoppio che alla fine arriva con Anguissa. Il camerunense calcia da fuori area e trafigge Montipò che fino a quel momento aveva sempre risposto presente. Dalla rete del centrocampista, i padroni di casa gestiscono sostanzialmente il vantaggio, rischiando solo in un paio di occasioni nel finale con alcuni tiri da fuori velenosi da parte della formazione ospite. I tre punti, come detto, consentono al Napoli di consolidare il primato in classifica, mentre il Verona resta con un punto di vantaggio sul Cagliari in piena zona retrocessione, appaiato a Como e Parma.

Napoli-Verona 2-0

Marcatori: aut. Montipò 4′, Anguissa 61′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter ** 43, Atalanta* 42; Lazio 36; Juventus* 33; Fiorentina ** 32; Bologna 29**; Milan ** 28; Udinese 26; Roma 24, Genoa 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como *, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza* 10.

Una partita in meno *

Due partite in meno **