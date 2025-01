Vlasic risponde a Yildiz, Torino-Juve finisce 1-1: continua la pareggite di Motta

Quattordicesimo pari stagionale dei bianconeri, ancora una volta ripresi dopo essere passati in vantaggio. Espulsi sia Vanoli che Motta

È finito senza vincitori il derby tra Torino e Juventus valevole per la ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Un risultato che, forse, sorride solo ai padroni di casa. Di certo non ai bianconeri, sempre affetti da pareggite. Quello di stasera è il quattordicesimo (!) stagionale.

La Juventus è partita forte, trovando all’8′ il gol del vantaggio con un’altra magia di Yildiz. Il turco ne dribbla due e poi calcia all’angolino, Milinkovic-Savic si butta in ritardo e il pallone finisce in rete. Il Torino è comunque sul pezzo, aggredisce alto e marca a uomo lasciando, come normale che sia in questi casi, spazi all’avversario in contropiede.

I granata sono premiati a un passo dall’intervallo: a ridosso della propria area la Juve difende a maglie larghe, Vlasic stoppa e tira una saetta che Di Gregorio può solo guardare andare andare a rete toccando il palo interno. Nella ripresa le due squadre continuano a rispondersi colpo su colpo, con la gara però particolarmente brutta sul piano tecnico.

Gli animi si accendono subito, Vanoli e Motta vengono espulsi da Fabbri dopo il quasi scontro fisico successivo all’intervento (regolareF) di Savona su Karamoh. Entrambe hanno provano a vincere, ma è stato tutto inutile. Il Torino muove la classifica, la Juve anche ma c’è poco da stare… Allegri visti i deludenti risultati di quest’anno dopo un mercato da oltre 100 milioni.

Tabellino Torino-Juventus 1-1 e classifica di Serie A aggiornata

MARCATORI: 8′ Yildiz (J), 45’+1′ Vlasic (J)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 44; Atalanta* 42; Inter** 40; Lazio*** 36; Juventus* 33; Fiorentina* 32; Bologna** 28; Milan** 27; Udinese 26; Roma 23; Torino 22; Genoa, Empoli e Lecce 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari; Venezia 14; Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

***una partita in più

Torino-Juventus, Koopmeiners delude di nuovo: “Troppo compassato e non riesce a cambiare marcia”. Yildiz come Cristiano Ronaldo

Koopmeiners di nuovo tra i peggiori in campo. “Thiago Motta gli consegna la fascia da capitano, ma l’olandese ancora una volta delude e non riesce a cambiare marcia sulla trequarti bianconera – ha scritto il nostro Giorgio Musso nelle pagelle del derby – Troppo compassato, non incide e sparisce dal campo nel momento decisivo del match”.

Il migliore in campo è invece stato Yildiz, autore del momentaneo vantaggio: “Come Cristiano Ronaldo: incorna il ‘Toro’ anche al ritorno dopo il sigillo nella prima sfida dell’Allianz Stadium. Fa la differenza nelle partite di cartello, ma come contro il Milan in Supercoppa la sua magia non basta per scuotere la Juve”.