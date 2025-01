PAGELLE E TABELLINO TORINO-JUVENTUS 1-1: Yildiz come CR7, fantasma Koopmeiners

Voti, top e flop del derby della Mole, valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Il gioiello di Vlasic risponde al lampo del numero 10 bianconero

Ennesimo pareggio per la Juventus (il 12° in 19 partite) e bianconeri ancora una volta bloccati in campionato nella stracittadina dell’Olimpico contro il Torino.

Non basta alla ‘Vecchia Signora’ il lampo iniziale di Yildiz, per distacco il migliore nelle fila della squadra ospite. Il ‘Toro’ con cuore e testa reagisce, trovando poco prima dell’intervallo la rete del pari grazie alla prodezza firmata da Vlasic. Koopmeiners, capitano per l’occasione, non si scuote e delude nuovamente, mentre Sosa patisce i guizzi di Yildiz. Thiago Motta – espulso al pari del collega Vanoli per eccesso di nervosismo nella ripresa – stecca ancora e pone altri punti interrogativi sul momento delicato in casa bianconera.

TORINO

Milinkovic-Savic 6,5

Vojvoda 5,5

Coco 5,5

Maripan 6,5

Sosa 5 (91′ Walukiewicz SV)

Ricci 6,5

Linetty 5,5 (73′ Tameze 5,5)

Lazaro 5,5 (91′ Njie SV)

Vlasic 7,5

Karamoh 6,5 (62′ Pedersen 5)

Adams 5,5 (91′ Sanabria SV)

Allenatore: Vanoli 6,5

TOP Torino: Vlasic 7,5 – Al tramonto del primo tempo trova il gioiello che rianima la squadra granata. Un bolide di rara bellezza che fa secco Di Gregorio, oltre ad altri spunti interessanti tra le maglie della difesa bianconera.

FLOP Torino: Sosa 5 – Yildiz lo brucia sul vantaggio della Juve e per tutta la partita soffre le serpentine del numero dieci turco. Rischia grosso nella prima frazione per un tocco di braccio nell’area granata.

JUVENTUS

Di Gregorio 6

Savona 5 (71′ Cambiaso 6)

Gatti 5,5

Kalulu 6

McKennie 5,5

Thuram 5

Douglas Luiz 5,5

Yildiz 7

Koopmeiners 4,5

Mbangula 6,5 (77′ Weah 6)

Nico Gonzalez 6

Allenatore: Thiago Motta 5

TOP Juventus: Yildiz 7 – Come Cristiano Ronaldo: incorna il ‘Toro’ anche al ritorno dopo il sigillo nella prima sfida dell’Allianz Stadium. Fa la differenza nelle partite di cartello, ma come contro il Milan in Supercoppa la sua magia non basta per scuotere la ‘Vecchia Signora’.

FLOP Juventus: Koopmeiners 4,5 – Thiago Motta gli consegna la fascia da capitano, ma l’olandese ancora una volta delude e non riesce a cambiare marcia sulla trequarti bianconera. Troppo compassato, non incide e sparisce dal campo nel momento decisivo del match.

Arbitro: Fabbri 6

Serie A, il tabellino di Torino-Juventus: gioiello Vlasic, Nico Gonzalez punge a metà

TORINO-JUVENTUS 1-1

9′ Yildiz; 46′ Sanabria (T)

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa (91′ Walukiewicz); Ricci, Linetty (73′ Tameze); Lazaro (91′ Njie), Vlasic, Karamoh (62′ Pedersen); Adams (91′ Sanabria). A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Dembele, Perciun, Dalla Vecchia. Allenatore Vanoli

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (71′ Cambiaso), Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Yildiz, Douglas Luiz, Mbangula (77′ Weah); Nico Gonzalez. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Fagioli, Adzic. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

VAR: Meraviglia

Ammoniti: Vojvoda (T), Coco (T), Douglas Luiz (J), Linetty (T), Walukiewicz (T)

Espulsi: Thiago Motta (J, dalla panchina), Vanoli (T, dalla panchina)

Note: recupero 2′ e 5′; spettatori 27 mila circa