Si infiamma Torino-Juve: Thiago è una furia, doppia espulsione

Esplose le due panchine dopo un intervento al limite dell’area di rigore. Intervento immediato dell’arbitro Fabbri, il quale estrae due cartellini rossi

A inizio secondo tempo (55′) si è acceso, anzi è esploso il derby tra Torino e Juventus. Squadre sull’1-1, con la saetta di Vlasic nel recupero della prima frazione che ha risposto alla giocata e al sinistro chirurgico di Yildiz.

La ripresa è partita su ritmi altissimi, con tutte e due le squadre desiderose di uscire dal match coi 3 punti. Un intervento al limite (quasi sulla linea dell’area di rigore) di Savona su Karamoh, giudicato non falloso da Fabbri – la moviola conferma la bontà della decisione – ha fatto letteralmente deflagrare la panchina granata.

Derby Torino-Juventus: Fabbri espelle Vanoli e Thiago Motta

Vanoli più di tutti inarrestabile, possiamo dire in modalità Conte (del quale, non a caso, è stato assistente). Motta ha reagito alle proteste furiose del collega, coi due che sono andati quasi allo scontro. Sembrerebbe esserci stato un faccia a faccia feroce, a sottolineare quanto gli animi fossero infuocati. Fabbri è intervenuto subito, cacciando via entrambi gli allenatori.

Il posto di Vanoli è stato preso dal suo vice, il portoghese Godinho. Stesso discorso per Motta, rimpiazzato dal francese Hugeux.

Atalanta-Juventus, Thiago Motta non sarà in panchina

Thiago Motta e Vanoli verranno squalificati almeno per un turno. Per quanto riguarda l’allenatore bianconero, è certo che non potrà essere in panchina martedì prossimo al ‘Gewiss Stadium’, dove Yildiz e compagni affronteranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Atalanta-Juventus è uno dei recuperi della 19esima giornata. La gara non si è giocata regolarmente nel weekend scorso perché entrambe impegnate in Arabia nella Supercoppa italiana Sia i nerazzurri che i bianconeri sono stati eliminati in semifinale, rispettivamente da Inter e Milan.