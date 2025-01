Vlahovic dalla Juventus al Milan: ecco cosa sta succedendo

Separazione sempre più possibile tra il serbo e i bianconeri: il futuro dell’attaccante potrebbe essere a Milano

Nel derby di Torino sarà uno dei tanti assenti. Il suo nome resta comunque uno dei più chiacchierati in casa Juventus. Perché il rendimento di Dusan Vlahovic non sta convincendo nel corso di questa stagione.

Tanti, tifosi in primis, pensavano e speravano che con il cambio di allenatore i numeri del serbo potessero crescere, ma così non è stato. Vero che il classe 2000 ha superato la doppia cifra di gol stagionali (12), ma le prestazioni sono state troppo altalenanti, passando da gare dove è stato protagonista ad altre in cui non è riuscito minimamente ad essere pericoloso. E per questo il serbo resta un tema su cui discutere, in particolare il suo contratto, in scadenza nel 2026.

Calciomercato Juve, Milan a caccia di una punta: Vlahovic può essere più di un’idea

Al momento gli spiragli per un rinnovo appaiono lontani e dunque il club bianconero dovrà cercare di sbrogliare quanto prima la situazione. O con un prolungamento contrattuale, anche se al momento il clima non aiuta o con una cessione.

E a proposito di cessione, Vlahovic continua ad avere estimatori in Premier League. Per lui si è già parlato di Chelsea ed Arsenal, ma attenzione anche ad un’ipotesi legata alla Serie A. Ne ha parlato il giornalista di ‘Sky Sport’ Peppe Di Stefano, insieme a Carlo Pellegatti in collegamento sul canale Youtube di quest’ultimo. Vlahovic non è un nome nuovo in ottica Milan e i rossoneri sono a caccia di un centravanti. “Non è un acquisto né una trattativa, ma Vlahovic andrà in scadenza nel 2026 e il Milan ha bisogno di un attaccante. Sono convinto che la società stia iniziando ad aprire gli occhi su opportunità e occasioni che potrebbero aprirsi” ha affermato Di Stefano.

Il club meneghino si sta guardando intorno con attenzione e non è detto che non lo faccia osservando proprio in direzione Torino. Con un contratto in scadenza tra un anno, la Juventus non potrà permettersi di tirare troppo sul prezzo. I rapporti tra club, come testimonia anche l’affare Kalulu, sono molto buoni e non è detto che il prossimo centravanti del Milan non possa arrivare da Torino.