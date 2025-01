Maignan delizia e croce, Morata non basta: il Milan fermato dal Cagliari

Finisce in pareggio la sfida tra rossoneri e rossoblù: la rete dello spagnolo non basta per consegnare i primi tre punti Conceicao

Non sfonda il Milan. Dopo la vittoria in Supercoppa, Sergio Conceicao non parte con il piede giusto in campionato. Contro il Cagliari finisce 1-1 con Zortea che, complice una indecisione di Maignan, risponde alla rete di Morata.

Nel primo tempo la formazione rossonera comanda il gioco, tiene palla a lungo ma fatica a trovare le giuste verticalizzazioni e lo spazio per fare male al debuttante Caprile. Deve invece superarsi Maignan, autore di un intervento prodigioso su una violenta conclusione di Felici a cinque minuti dalla fine del primo tempo. La frazione si chiude così sullo 0-0 e i rimpianti sono tutti per i sardi.

Nella ripresa, invece, il Milan parte subito in maniera più decisa: Pulisic scheggia la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi è Caprile a dire di no su una conclusione di Morata al 50′. Un minuto dopo però non può nulla sul tap-in ravvicinato dello spagnolo, dopo che il tiro di Pulisic era stato deviato sul palo dal portiere.

È il gol che sembra indirizzare il match, ma il Milan fa l’errore di abbassare subito la guardia e il Cagliari lo punisce: conclusione di Zortea, Maignan tocca ma non respinge e la palla finisce in rete.

Serie A, Milan-Cagliari 1-1: risultati, programma e classifica

Il Milan pare scosso dalla rete subita e si rituffa immediatamente in avanti. Caprile respinge una conclusione ravvicinata di Pulisic, poi tocca ad Abraham per due volte fallire due buone palle gol.

Il tempo stringe e Conceicao si gioca anche la carta Omoregbe, tirando fuori Leao. L’assalto finale rossonero non porta i frutti sperati. Nel finale punizione di Theo Hernandez è respinta da Caprile: finisce 1-1, un punto d’oro per il Cagliari, mentre per Conceicao la partenza in campionato è al rallentatore.

MILAN-CAGLIARI 1-1: 51′ Morata (M), 55′ Zortea (C)

PROSSIMI IMPEGNI: Como-Milan (14 gennaio ore 18.30, recupero 19esima giornata) e Cagliari-Lecce (19 gennaio ore 15)

Risultati e programma 20esima giornata Serie A:

Venerdì 10 gennaio

Lazio-Como 1-1

Sabato 11 gennaio

Empoli-Lecce 1-3

Udinese-Atalanta 0-0

Torino-Juventus 1-1

Milan-Cagliari 1-1

Domenica 12 gennaio

Genoa-Parma ore 12.30

Venezia-Inter ore 15

Bologna-Roma ore 18

Napoli-Verona ore 20.45

Lunedì 13 gennaio

Monza-Fiorentina ore 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 44; Atalanta 42; Inter** 40; Lazio*** 36; Juventus 33; Fiorentina* 32; Bologna** e Milan* 28; Udinese*** 26; Roma 23; Torino*** 22; Genoa, Empoli*** e Lecce*** 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari*** 18; Venezia 14; Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

***una partita in più