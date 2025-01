Juventus, ribaltone dall’Inghilterra: il giocatore ha detto sì

Salta l’operazione in attacco di Giuntoli? Indiscrezioni inglesi danno il club di Premier vicino a un accordo con l’attaccante

La Juventus accelera sul mercato. In primis sul fronte difensore, con Araujo nome sempre più ‘caldo’. Ore decisive per il possibile approdo dell’uruguaiano alla corte di Thiago Motta. Come raccolto da Calciomercato.it, le parti sono in costante contatti per cercare di arrivare a un accordo: si discute delle cifre e della formula, che potrebbe essere quella di un prestito con eventuale diritto di riscatto.

Giuntoli vuole prendere due difensori data la partenza di Danilo, per cui vanno sempre tenute più vive che mai le piste che portano ad Antonio Silva del Benfica e Hancko del Benfica. Senza escludere quella rappresentata da Tomori, anche se con l’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan, l’inglese si è un po’ allontanato dai bianconeri.

Contatti continui tra le parti per cercare di arrivare alla quadratura del cerchio: si discute della formula, prestito con eventuale diritto, e delle cifre #Araujo #Juventus #Barcellona. I colloqui proseguono, giornata importante su questo fronte @calciomercatoit #calciomercato https://t.co/KBpwxrpOo6 — Alessio Lento (@alessio_lento) January 9, 2025

Juventus, Kolo Muani si avvicina. Ma in Inghilterra lo danno al Tottenham

Dalla difesa al centrocampo, dove potrebbe arrivare un rinforzo in caso di uscita di Fagioli (obiettivo di Conte) o Douglas Luiz. Come di entrambi. Ultimo ma non ultimo, l’attacco: serve un rimpiazzo di Vlahovic, in uscita anche se difficilmente lascerà Torino già in questa sessione. Per l’alternativa al serbo, al di là di Zirkzee pallino del tecnico, è balzato in testa Kolo Muani.

Kolo Muani è in uscita dal Paris Saint-Germain perché ai margini del progetto Luis Enrique: appena 14 le presenze totali tra Ligue 1 e Champions League. In tutto solo 453′.

Kolo Muani verso la Juve? Non stando a ‘TBR’. La fonte britannica dà l’ex Nantes, in passato nel mirino del Milan, vicino a un accordo con il Tottenham. Gli ‘Spurs’ avrebbero già il sì dell’attaccante, desideroso di trasferirsi a Londra e in Premier League. Tutto questo secondo la fonte sopra citata che, nonostante le notizie sull’intesa verbale tra calciatore e Juve, raccontano di Spurs ancora in corsa e assolutamente non ancora pronti ad arrendersi.