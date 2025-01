Ignacchiti, il nuovo Frattesi che punta alla Serie A

Alla Reggiana il classe 2004 sta confermando tutto il suo grande talento. L’Empoli pregusta l’ennesima plusvalenza

Segnatevi questo nome: Ignacchiti. Il suo nome è Lorenzo e la squadra in cui milita dall’estate scorsa è la Reggiana, anche se il suo cartellino appartiene all’Empoli. Cioè di uno dei migliori club italiani in quanto a scoperta e valorizzazione di giovani talenti. Proprio il talento è ciò che non manca al classe 2004 di Pisa, per gli addetti ai lavori il ‘nuovo Frattesi’, grande protagonista di questo mercato di gennaio.

Ventuno anni il prossimo 25 aprile, Ignacchiti ha tutto per essere considerato un predestinato. Fisico e tecnica, mezz’ala perfetta in un centrocampo a tre. Ovviamente margini di miglioramento enormi. Aveva già fatto molto bene in Serie C, al Pontedera, attirando su di sé l’interesse di tanti club. L’Empoli se l’è però tenuto stretto, blindandolo fino a giugno 2028. Parte solo in prestito, hanno detto agli agenti del ragazzo, e così è stato.

Prestito alla Reggiana, città e ambiente ideale per crescere. Commettendo anche degli errori, normali per un ragazzo della sua età, ma avendo ben chiaro l’obiettivo: la Serie A, con l’Empoli magari – dove è cresciuto anche umanamente – prima dell’eventuale grande salto in una grande. Intanto si è preso la maglia della Nazionale Under 20, con prospettive immediate di approdo nell’Under 21.