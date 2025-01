Alla Juve tira una brutta aria: “C’è un alone di mistero” | ESCLUSIVO

Le ultime sui bianconeri sul canale youtube di Calciomercato.it: “Tutte queste vicende su di lui fanno intuire che si va verso una rottura del rapporto”

“Tutti gli indizi portano ad Araujo, ma…”. Dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo, da Douglas Luiz a Vlahovic: a Juve Zone, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, si è parlato a 360° delle mosse di Giuntoli in questa sessione di gennaio. Ma anche di quelle in prospettiva estate, il tutto a due giorni dal derby col Torino.

Juventus, Araujo e non solo: “Ma non puoi intasare il reparto”

Si parte dalla difesa, con “tutti gli indizzi che portano ad Araujo” come dichiarato dall’ospite Gianni Balzarini e come vi stiamo raccontando qui su CM.IT. “Ma da quello che mi arriva ci sarà ancora un po’ di tempo da attendere – ha aggiunto il giornalista di ‘Mediaset’ – Credo che saranno decisivi gli ultimi 10 giorni di mercato, sia per quanto riguarda la difesa sia per l’attacco. Le idee la Juve le ha, ma c’è un po’ di difficoltà a metterle in pratica nel senso che ci sono modalità che all’estero non sono apprezzatissime come i prestiti con diritti di riscatto”.

“La valutazione del difensore è in parte economica e in parte tecnica, perché non deve prescindere da due nomi: Bremer e Cabal, che torneranno a giocare nella Juve. Non puoi intasare il reparto con dei giocatori che possano poi insidiare il posto di Bremer, creando squilibri di spogliatoio il prossimo anno – ha evidenziato Balzarini – Ci vuole gente che possa traghettare il ruolo fino al termine della stagione per poi accettare il ruolo di alternativa a Bremer e Cabal. La Juve non ha bisogno di un nuovo Bremer, ma di giocatori che siano disposti a non essere così sicuri di essere riconfermati il prossimo anno. L’infortunio di Bremer è stata una cosa disastrosa“.

Juventus, ‘mistero’ Douglas Luiz. Balzarini: “Penso non verrà mai svelato”

Balzarini si è poi espresso su Douglas Luiz, oggetto misterioso dello scorso mercato estivo e possibile partente in questo di gennaio: “Se sentivi parlare Motta a giugno ti dipingeva Douglas Luiz come l’emblema della duttilità, come il giocatore prototipo del suo progetto. E poi non gioca. Ne ha parlato molto bene in conferenza stampa, ma la domanda che doveva scattare è ‘e allora perché non ha giocato fino ad adesso se lo consideri così importante?’ Lì c’è un alone di mistero che penso che non verrà mai svelato. Se la società ha già deciso sul suo futuro, penso che un’eventuale bella prestazione nel derby cambi poco”

Juventus, Vlahovic destinato all’addio: “Si va verso una rottura del rapporto”

In conclusione di puntata si è toccato l’argomento Vlahovic, ormai non più gradito alla Continassa: “Tutte queste vicende su di lui fanno intuire che si va verso una rottura del rapporto. È chiaro ed evidente che non sta rinnovando, che non sia l’attaccante che piace a Thiago Motta e che vive partite andando oltre a quella che è la normale tensione“.

“Appena gli arriva la palla, lui ha già la postura del corpo di colui che sta per sostenere un esame e lo vedi che ha la frenesia di toccare la palla. Si sono create tutta una serie di condizioni che porteranno al probabilissimo divorzio, anche perché la Juve non può permettersi di tenere un giocatore che l’anno prossimo peserà per 21 milioni lordi di stipendio e che poi libererà a costo zero. Sarebbe una follia”, ha concluso Balzarini.