Addio Juve, ribaltone improvviso: “A loro non serve più”

L’avventura alla Juventus di Douglas Luiz non è stata finora esaltante. Le ultime dall’Inghilterra sul futuro del centrocampista brasiliano

Il momento della stagione della Juventus è estremamente delicato, con il club bianconero chiamato a cambiare passo in campionato dopo l’eliminazione lampo dalla Supercoppa.

Tempo di riscatto tanto per l’allenatore quanto per la squadra, con alcuni singoli che dovranno iniziare ad alzare l’asticella del rendimento. Uno su tutti Douglas Luiz, arrivato la scorsa estate a suon di milioni e con enormi aspettative, ma finora oggetto misterioso della gestione Motta. Il brasiliano ha raccolto appena 354 minuti totali tra tutte le competizioni, non lasciando praticamente mai neanche intravedere il talento mostrato in Premier con la maglia dell’Aston Villa.

Il classe 1998 è dunque obbligato a cambiare registro per provare a giustificare l’enorme investimento complessivo da circa 50 milioni di euro fatto su di lui. Al netto del campo nel suo destino rischia di incrociarsi anche l’attuale sessione di calciomercato. Luiz continua ad avere estimatori in Inghilterra, e l’ultimo in ordine di tempo è il Nottingham Forest.

Calciomercato Juventus, futuro incerto su Douglas Luiz: le ultime sul Nottingham Forest

La Juventus dovrà quindi valutare le prossime mosse su Douglas Luiz, fermo restando che dall’Inghilterra arrivano nuove voci in relazione al presunto interessamento del Nottingham Forest.

La compagine britannica naviga in acque meravigliose in questa Premier League ed inizia legittimamente a sognare in grande. Secondo quanto evidenziato da ‘Nottingham Forest News’ i tifosi potrebbero però rimanere delusi dalle ultime relative all’eventuale ingaggio di Luiz.

Graeme Bailey ha dichiarato in esclusiva alla fonte britannica che è molto improbabile che un centrocampista sia nel mirino del club questo mese, dato che è un altro il settore del campo in cui va a caccia di rinforzi: “Non mi è stato detto direttamente di Luiz, ma mi è stato detto che il Forest non sta cercando attivamente un centrocampista questo mese. Un attaccante è molto probabile, ma solo se si presenta l’affare giusto”.

Dunque il nome di Douglas Luiz rischia di restare semplice suggestione per gli inglesi, che piuttosto avrebbero bisogno di un nuovo attaccante.