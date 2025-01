Rivoluzione Inter, Marotta piazza 7 colpi

I nerazzurri potrebbero essere completamente stravolti nel prossimo mercato estivo: si pensa sette nuovi arrivi

Occhi (e piedi) sul presente, testa anche al futuro. L’Inter vive il suo gennaio così tra qualche occasione da sfruttare e il campo su cui riprendere la marcia interrotta in Supercoppa.

Inzaghi dovrà affrontare un mese di fuoco con sei partite ravvicinate che decideranno le sorti nerazzurre in Champions, ma daranno indicazioni importanti anche sul campionato e la corsa allo scudetto. Il calendario dà una mano ai campioni d’Italia con partite sulla carta tutte alla portata, fino ad arrivare all’inizio di febbraio di fuoco con Milan, Fiorentina e Juventus una dietro l’altra.

Per quel tempo il mercato sarà già finito e si capirà se qualche scontento sarà rimasto o andato via. Facile pensare a Davide Frattesi che sembra essersi stancato di fare la panchina. Anche se la società preferirebbe non toccare nulla in questa finestra di calciomercato, il calciatore ha attirato l’interesse della Roma, piace all’Inter ed è un nome ‘attenzionato’ perché alle giuste cifre può diventare un colpo di mercato. Ma l’ex Sassuolo non è l’unico giocatore in lista di sbarco: in estate l’Inter potrebbe fare una mezza rivoluzione. Di questo si è parlato nell’ultima puntata di Inter Zone sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Calciomercato Inter, rivoluzione estiva: sette nuovi acquisti

Tutto nasce dalla situazione di alcuni calciatori: tra chi è in scadenza come de Vrij, Arnautovic e Correa, da giovani che devono andare a giocare come Palacios e casi particolari come quello di Asllani, Buchanan e dello stesso Frattesi, l’estate si preannuncia movimentata.

Se sono tanti i giocatori in uscita, tanti dovranno essere anche quelli in entrata. Così quel che si prospetta è un calciomercato estivo simile a quello vissuto nel 2023 dall’Inter con oltre dieci nuovi arrivi. Non si raggiungerà quel numero, ma certamente sei-sette acquisti da parte di Marotta e Ausilio sono da mettere in preventivo. Il tutto al netto di eventuali cessioni ad oggi non ipotizzabili, come quella di qualche big, che porterebbe la società ad andare a caccia di sostituti di livello. Occhio all’Inter dunque per un’estate che le previsioni danno già ad alta temperatura… almeno sul mercato.