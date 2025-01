Ranieri ha le idee chiare: “Rosa da completare. Sono le ultime emozioni”

Il tecnico della Roma parla di presente e futuro in un’intervista al Corriere dello Sport, soffermandosi anche sul ritorno di Totti

Il derby vinto, cinque volte su cinque. Claudio Ranieri ha rinnovato il suo legame d’amore con la Roma, battendo la Lazio nell’ultima stracittadina.

Un successo che ha spazzato via mesi difficile e che dovrà essere ora trampolino di lancio per la seconda parte di stagione. Ne ha parlato in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ in cui ha ribadito di non voler proseguire oltre la sua carriera da allenatore: “Sono emozioni forti, anche perché sono le ultime. È iniziata l’ultima tappa e quando pensi che sia finita – dice citando Antonello Venditti -, è proprio allora che comincia la salita”.

Eppure di proposte non gli sono mancate, come svela lui stesso affermando di aver avuto più richieste che dopo il trionfo con il Leicester. “Quando mi sono accorto che c’era ancora voglia di Ranieri, la voglia è tornata pure a me, ma sapevo che l’avrei fatto solo per due squadre, Cagliari e Roma”.

Roma, Ranieri: “La rosa va completata”

Il tecnico giallorosso spiega di vedere una squadra in “notevole crescita” rispetto alla prima uscita con lui in panchina: contro il Napoli, a suo dire, i giallorossi non giocarono male ma furono troppo timidi.

Il derby, invece, è stato affrontato in maniera giusta e Ranieri spera che le cose possano migliorare ulteriormente, magari aiutato anche dal mercato: “Ho già una buona rosa, ma va completata perché tra poco giocheremo tre partite a settimana. Serve qualcosa in più”. Acquisti, ma anche cessioni: “Ci saranno partenze – conferma – e gli arrivi dovranno dovranno rispettare i parametri del Fair Play Finanziario”.

Mercato e subito si pensa a Dybala: “Sta con il sorriso, chi arriva al campito con il sorriso ti riempie il cuore e ti facilita le cose. Paulo è un calciatore superiore, gioca tanto perché sta bene, ma va salvaguardato”.

Infine, si parla di Totti e del suo possibile ritorno alla Roma: “Posso garantire che parlerò con Francesco – ha ribadito Ranieri – prima però dovrà capire cosa vuol fare da grande”.