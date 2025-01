“Meno affidabile”: Cambiaso ha ‘perso’ la Juventus

L’esterno bianconero vive un momento di appannamento e la scelta di Thiago Motta appare chiara: non è più titolare

Da insostituibile e tuttofare a riserva. È la parabola vissuta nell’ultimo mese da Andrea Cambiaso. Il 24enne le ha giocate praticamente tutte, schierato da Thiago Motta lì dove ce n’era bisogno. Terzino, destro o sinistro, ma anche mezzala e esterno alto: l’uomo ovunque nei primi mesi di stagione per la Juventus.

A dicembre però qualcosa è cambiato e Cambiaso ha iniziato a finire in panchina. L’ultima apparizione dal primo minuto risale al sette dicembre, gara contro il Bologna quando si è infortunato alla caviglia: la Champions con il City e il Venezia in campionato saltate per il problema fisico, poi però il calciatore è tornato disponibile, ma non ha mai giocato titolare.

Tre panchine consecutive, contando anche quella in Supercoppa, mettendo insieme poco meno di ottanta minuti in campo. Pochi per chi fino ad un mese fa era considerato un inamovibile, se poi aggiungiamo anche qualche errore al suo ingresso in campo, ecco che il quadro è completo. Thiago Motta ormai non considera più Cambiaso un titolare, preferendogli McKennie anche nel ruolo di terzino. Questo dice Luca Momblano ai microfoni di ‘juventibus’, raccontando quel che sta succedendo intorno al terzino bianconero.

Juventus, Cambiaso fatto fuori: “Non è affidabile”

Cambiaso non più centrale nella Juventus o almeno non più titolare in questo momento. Momblano spiega così la scelta delle ultime settimane di Thiago Motta.

“Cambiaso ha un problema fisico? No, a ridosso della partita Juve-Fiorentina l’allenatore spiega che McKennie per Cambiaso è una scelta tecnica, come Mbangula per Yildiz. Poi c’è questa nuova esclusione dall’undici titolare ed allora una verifica la facciamo: Cambiaso in questo momento è meno affidabile di McKennie per Thiago Motta, anche nel ruolo di terzino sinistro e non è una questione di caratteristiche”.

Per l’allenatore dunque in questo momento l’americano dà maggiori garanzie rispetto al 23enne che, al contrario, “non lo sta accontentando”. Resta da vedere se sarà una situazione temporanea oppure la scelta sarà definitiva, cosa che potrebbe portare poi anche a riflessioni sul futuro.