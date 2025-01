Il borsino degli attaccanti, chi sale e chi scende: Leao torna super, Vlahovic sempre peggio

Dall’ultima giornata di andata in campionato alla Supercoppa Italiana: il lungo week end di calcio degli attaccanti e le variazioni di valore

Il nuovo anno del calcio italiano è iniziato con il botto. Assegnato il primo trofeo stagionale, con il Milan che si è aggiudicato l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia dopo aver battuto in rimonta prima la Juventus in semifinale e poi l’Inter in finale.

Per quanto riguarda l’ultima giornata del girone di andata in Serie A, che si chiuderà soltanto a metà gennaio con le gare di recupero delle quattro formazioni che erano impegnate nel mini torneo in Arabia Saudita, a spiccare è stato il derby della Capitale che andato alla Roma grazie al 2-0 rifilato alla Lazio. Bottino pieno anche per il Napoli di Conte, che avendo espugnato il campo della Fiorentina, si è riportato da solo in testa alla classifica. Passando alla zona calda della graduatoria, importante vittoria esterna del Cagliari nello scontro diretto con il Monza, mentre tra Lecce e Genoa ha vinto la paura. Senza reti sono finite anche le sfide tra Torino e Parma da un lato e tra Verona e Udinese dall’altro. Il borsino di questa settimana è dedicato agli attaccanti, con nomi davvero importanti.

Leao entra e cambia il Milan, Dybala rinato. Neres non fa rimpiangere Kvaratskhelia

Tra i top va sicuramente citato Rafael Leao, grande protagonista della finale di Supercoppa Italiana. Entrato in campo nel derby con il Milan sotto 0-2, si è prima conquistato il calcio di punizione che ha riaperto la partita, poi ha fornito a Pulisic e Abraham gli assist per ribaltare l’Inter. Da un derby all’altro, da un protagonista all’altro: Paulo Dybala non è finito sul tabellino dei marcatori ma è alla sua sesta partita da titolare di fila, ha fatto impazzire la difesa della Lazio dopo la doppietta al Parma e il gol al Milan, confermando l’ottimo stato di forma. Chi è uscito sconfitto dalla Supercoppa Italiana è Mehdi Taremi, ma il bomber iraniano è stato il migliore dei suoi: non solo per il gol di pregevole fattura sia per il controllo del pallone che per la conclusione, ma anche per una prestazione generosa in fase difensiva. Nel Napoli che vola senza Kvaratskhelia, a brillare è proprio il suo sostituto David Neres, mvp contro la Fiorentina con un gol che ha strappato applausi a tutti. Merita una citazione anche Sebastiano Esposito: contro il Venezia ha siglato il suo settimo gol in Serie A, più i due in Coppa Italia, con cui sta trascinando l’Empoli ad una stagione tranquilla.

CHI SALE

Leao – 90 milioni

Dybala – 12 milioni

Taremi – 12 milioni

David Neres – 35 milioni

S. Esposito – 20 milioni

Vlahovic continua a deludere, Karamoh e Vitinha non segnano mai

Se Leao è l’eroe di Riyad, Dusan Vlahovic è forse il peggiore della spedizione in Arabia Saudita della Juventus. Ha tra i piedi l’occasioni di chiudere la sfida contro il Milan, ma la sbaglia. Poi nasce la rimonta dei rossoneri che incide sul suo giudizio. Periodo molto negativo anche per Yann Karamoh e Vitinha. C’è un dato che accomuna gli attaccanti di Torino e Genoa: entrambi hanno collezionato 14 presenze in Serie A senza mai segnare un gol. Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro uscite in cui ha incidere in negativo è Lucas Beltran, che non ha collezionato assist né gol. Tra i flop c’è anche Dany Mota: non segna dal 20 ottobre, data dell’ultima vittoria del Monza… Non è un caso se i briantei sono ultimi.

CHI SCENDE

Vlahovic – 40 milioni

Karamoh – 1 milione

Vitinha – 10 milioni

Beltran – 18 milioni

Dany Mota – 5 milioni