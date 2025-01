Doppio colpo, Chiesa più Zirkzee: tornano insieme in Serie A

I due calciatori non stanno facendo bene in Premier League e si parla di un addio già a gennaio: la destinazione è sorprendente

Federico Chiesa e Joshua Zirkzee, destino comune. I due calciatori sono approdati entrambi quest’estate in Premier League. Il Liverpool ha puntato sull’esterno in rotta con la Juventus, il Manchester United ha sbaragliato la concorrenza per prendere l’olandese dal Bologna.

L’esito di questi primi sei mesi però in Inghilterra è stato poco soddisfacente. Chiesa ha avuto noie fisiche che gli hanno impedito di trovare spazio nei Reds, mentre Zirkzee non è riuscito a ripetere lo splendido campionato fatto in rossoblù lo scorso anno. Il risultato? Per entrambi si parla di un addio già nel mercato di gennaio, magari in prestito per provare a rilanciarsi e tornare pronti per affrontare un torneo difficile come la Premier League.

L’olandese piace, e tanto, alla Juventus che lavora ad un suo ritorno in Italia. I bianconeri lo prenderebbero in prestito, mentre dall’Inghilterra sperano in un addio a titolo definitivo o comunque con obbligo di riscatto. Con il passare delle giornate, come raccontato da Calciomercato.it, il Manchester United potrebbe però aprire anche al prestito ed è su questo che punta Giuntoli per portare a compimento il suo piano.

Per Chiesa, invece, si è parlato anche di Napoli, Atalanta o di un ritorno alla Fiorentina, anche se il suo agente ha spiegato che il calciatore non ha intenzione di muoversi dalla Premier League. Ora però per entrambi spunta una destinazione a sorpresa: il Bologna.

Il Bologna pensa a Zirkzee e Chiesa: c’è una condizione imprescindibile

A lanciare la suggestione rossoblù per Chiesa e Zirkzee è il ‘Corriere dello Sport’ che spiega come gli emiliani vogliano fare di tutto per restare aggrappati al treno europeo in campionato.

Da qui l’idea di stare alla finestra per vedere quel che potrebbe succedere con i due attaccanti. Il legame di Zirkzee con il Bologna potrebbe rendere l’operazione non impossibile, anche se gli ostacoli non mancano, primo tra tutti quello economico. Lo stesso che sarebbe da superare anche per Federico Chiesa. Per questo per entrambi l’unica strada sarebbe quella del prestito secco. Una suggestione e nulla di più al momento, ma il calciomercato è anche il mondo dei sogni. E sognare, almeno quello, non costa nulla.