Troppi errori per Inzaghi: “Così fa male”. Poi il retroscena su Bastoni

Il commento del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana a Riad contro il Milan: ecco cosa non ha funzionato

L’Inter subisce una clamorosa rimonta in terra araba contro il Milan, nella finale di Supercoppa. E così arriva la seconda sconfitta stagionale nei derby contro il Milan. Fa male alla squadra e tifosi nerazzurri specialmente per come si è arrivati alla sconfitta: dal doppio vantaggio firmato Lautaro-Taremi, agli incredibili tre gol subiti, con la marcatura finale di Abraham.

Nel post partita, Simone Inzaghi si presenta ai microfoni di Mediaset e commenta così la rimonta subita: “Vanno fatti i complimenti al Milan che non ha mai mollato. Sull’azione del 2-1 abbiamo perso una palla, dovevamo controllare meglio la gara. Abbiamo avuto tante occasioni, ma è stato bravissimo Maignan. Questa sconfitta fa male, ma la squadra si è sempre rialzata. Torniamo a casa con qualche acciaccato, ma si va avanti. Avremo sei partite in 18 giorni, bisognerà ripartire nel migliore dei modi”.

Il mister lancia l’allarme a causa delle assenze e degli infortuni: “Abbiamo fuori dei giocatori e stanno giocando sempre gli stessi, devo fare un plauso ai ragazzi – poi accenna ad un errore arbitrale – Forse c’era anche fallo su Asslani in occasione del primo gol del Milan”.

Inzaghi e il retroscena su Bastoni

L’allenatore dell’Inter ha proseguito la sua analisi: “Abbiamo avuto diverse palle gol, dovevamo chiudere la partita. Si può crescere anche stasera. Una finale persa con due gol di vantaggio fa male”. Ma fa ancora più male aver perso per infortunio Calhanoglu: “Ci sono giocatori imprescindibili, ma abbiamo bisogno di tutti perché giochiamo ogni 3 giorni. Bisogna cercare di alternare giocatori e non perderne”.

Infine, una battuta sulle condizioni di Bastoni, che sembrava frastornato dopo un clamoroso salvataggio di testa nel corso del secondo tempo: “Ha detto che aveva preso questa botta, doveva assestarsi nei primi 5 minuti – spiega Inzaghi, che poi rivela – De Vrij aveva anche un problemino al flessore. Ho aspettato, poi Bastoni sembrava più pronto per finire la partita rispetto a De Vrij”.

Nel corso del post gara è intervenuto anche Lautaro Martinez, che sulla stessa falsa riga del suo mister fa i complimenti al Milan: “Abbiamo sprecato qualche occasione da gol. Le opportunità le abbiamo avute. Non so se abbiamo perso meritatamente, ma il Milan non ha mai smesso di crederci”