Inter-Milan, il gol di Lautaro scatena polemiche: l’arbitro non se ne accorge

La prima rete del match viziata da una giocata al limite e l’arbitro Sozza non se ne accorge: ecco cos’è successo in finale di Supercoppa

Il derby porta sempre polemiche. Specialmente se in palio c’è un trofeo. La Supercoppa italiana, giocata in Arabia, mette di fronte Inter e Milan, che stanno vivendo due momenti totalmente diversi. Eppure, la stracittadina annulla tutte le differenze.

L’Inter sblocca il punteggio sul finire del primo tempo, grazie ad una buonissima giocata di Lautaro Martinez in area di rigore. L’argentino è riuscito a insaccare in rete, facendosi trovare prontissimo sull’assist di Taremi.

La realizzazione del capitano dell’Inter, però, è viziata da una rimessa laterale per i nerazzurri battuta qualche metro più in là del previsto. A marcare la differenza c’è proprio la linea di centrocampo. Infatti Dimarco approfitta di un errore grossolano di Jimenez, che appoggia male all’indietro sulla trequarti e spedisce direttamente a lato il pallone. Il terzino dell’Inter recupera un pallone sul cinesino a bordocampo, ma va a battere nella metà campo avversaria. Ben oltre cinque metri dalla posizione corretta.

Un utente indispettito poi sottolinea: “Se il Milan avesse battuto la rimessa 20 metri più avanti, il fischio di Sozza l’avrebbero sentito su Marte”

Sozza, derby tra polemiche: anche i tifosi dell’Inter si lamentano

Nel corso del primo tempo, prima che Calhanoglu venisse sostituito per infortunio, i tifosi rossoneri si sono lamentati anche di un giallo mancato nei confronti del turco: “C’era fallo e ammonizione per Calhanoglu manco il fallo ha fischiato”. Qualcuno conta anche le infrazioni del giocatore nerazzurro: “Calhanoglu già due falli da ammonizione e non lo ha ammonito mezza volta”.

Sozza resta nel mirino anche per i tifosi dell’Inter, che si lamentano della rete di Theo Hernandez, perché sviluppatasi in un’azione in cui Asslani aveva subito un fallo.