Milan, da Ricci a Bondo: il mercato si infiamma. Le ultime tra gennaio e l’estate

La dirigenza rossonera prosegue i contatti per portare rinforzi anche nella prossima stagione, senza dimenticare la sessione appena aperta

Sono settimane caldissime, anzi bollenti per il Milan sotto ogni aspetto. Il campo non ha regalato grandi soddisfazioni soprattutto in campionato, arrivando addirittura all’esonero di Fonseca pochi minuti dopo il pareggio con la Roma, ultima partita del 2024. Con Conceicao in apertura di 2025 vittoria rocambolesca in rimonta con la Juve in Supercoppa, stasera invece l’attesissimo derby con l’Inter in finale.

Oltre al campo e alla questione ambientale, però, ora da affrontare c’è pure il mercato. Il mirino della dirigenza è puntato soprattutto al centrocampo, per gennaio ma con la volontà di lavorare anche in ottica estiva. Il pensiero alla prossima stagione c’è, la voglia di costruire da subito e lavorare per degli obiettivi ormai da tempo sul taccuino. In primis c’è Samuele Ricci, pallino ormai del Milan da diversi mesi e perno del Torino che in questa stagione sta trovando più difficoltà. Ma il valore del giocatore resta indiscutibile, se n’è accorto anche Spalletti in Nazionale. Pochi giorni fa ha rinnovato con i granata fino al 2028, ma solo per riconoscere alla sua squadra un potere maggiore in sede di trattativa: non rimarrà.

Anche perché l’Inter ci pensa da un po’, ma è il Milan appunto a essere più avanti. I colloqui e i contatti proseguono, sarebbe arrivato già a giugno se non fosse poi sbarcato Fofana. La trattativa per Ricci va avanti e anche bene, resta l’obiettivo numero uno dei rossoneri per il 2025/26. Cairo è un osso duro, chiede una trentina di milioni, ma è interesse di tutti arrivare a dama. Ma ce ne sono molti altri di nomi che gravitano intorno al Milan.

Ricci e non solo: il punto sul mercato del Milan a centrocampo

Il Milan è a caccia di rinforzi a centrocampo per l’immediato ma anche per il futuro. Detto di Ricci in vista dell’estate prossima, a gennaio resta in piedi l’ipotesi che porta a Bondo del Monza mentre sono più complicati Frendrup e Belahyane, in quanto decisamente più costosi.

Di recente vi abbiamo poi anche parlato di un altro calciatore che è stato offerto ai rossoneri, Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma ora è ai box per infortunio e può rientrare col Genoa ma il suo futuro in giallorosso è in bilico. Tra un paio di mesi compirà 30 anni, guadagna 3,5 milioni di euro e il suo ciclo nella capitale da tanti è considerato concluso. Da mesi, per non dire un paio d’anni, a Trigoria sono disposti ad ascoltare offerte ma fino ad ora non ne sono arrivate di convincenti. Gli stessi dubbi della Roma sono un po’ quelli del Milan, che ad ora punta altri profili, anche se può essere una soluzione da valutare per esperienza, affidabilità e liste (è cresciuto in rossonero). L’agente di Cristante ha proposto ai rossoneri anche Lorenzo Lucca, ma in attacco c’è traffico anche se di gol dalle punte non ne arrivano molti.