Colpo a centrocampo per il Milan: “Ricci nome caldo, Bondo a cifre non altissime” | ESCLUSIVO

Le ultime notizie di calciomercato del club rossonero. Fari puntati in mediana: ecco il punto della situazione

Tanto calciomercato a Zona Rossonera. Sul canale YouTube di Calciomercato.it, è intervenuto Alfonso Sciascia per fare il punto della situazione in casa Milan.

Nel corso dell’intervista si √® parlato tanto del possibile arrivo di un centrocampista: “Bondo √® un giocatore che si sta facendo notare in una stagione brutta del Monza, √® uno dei migliori in ogni gara e servirebbe al Milan. Farebbe quel ruolo di vice Fofana, anche se Fofana √® stato acquisto azzecatissimo, che fa anche assist oltre che filtro. Bondo puoi anche acquistarlo con una cifra non altissima. Se lui avesse la possibilit√† di approdare al Milan spingerebbe”.

Resta viva la pista Ricci nonostante il rinnovo: “E’ un nome caldo, ma Cairo non √® solito vendere i suoi giocatori a poco prezzo, non credo possa andare via da Torino. Avere nomi italiani nel Milan aiuterebbe, anche a cementare il gruppo. Per avere una squadra competitiva in Italia devi avere un blocco italiano e un nome italiano in pi√Ļ non farebbe male. Bondo potrebbe essere il giusto compromesso, anche perch√© Musah √® stato provato al posto di Fofana ma con scarsi risultati. Vediamo cosa si inventa Conceicao. In mediana √® stato adottato Terracciano. Sono stati fatti tentativi, ma non hanno avuto grande successo”

Milan, Sciascia: “Tomori? Spiace sia finito nel dimenticatoio”

Si parla poi di Fikayo Tomori, finito nel mirino della Juventus. Il centrale potrebbe però tornare ad occupare un ruolo centrale con Conceicao:

“Mi spiace sia finito nel dimenticatoio, con Kalulu formava una coppia completa nell’anno dello scudetto. Poi Kalulu ha avuto problemi fisici, il Milan ha sopperito con l’inserimento di Gabbia. L’ambiente rossonero avrebbe il dubbio di fare lo stesso errore di Kalulu, andare a dare un giocatore che pu√≤ rivalutarsi alla Juventus facendo le fortune della Juve, una squadra che pi√Ļ o meno √® allo stesso livello del Milan. C’√® anche per√≤ il discorso del giocatore, se lui continua ad essere la terza scelta vorr√† trovare spazio e giocare. Io non so se in cos√¨ pochi giorni di allenamento Conceicao decider√† di schierare Tomori contro la Juve, anche se a lui giocatori con quelle caratteristiche piacciono. Sono curioso di capire la gestione di Conceicao con Emerson. Tomori potrebbe giocare¬†anche a destra, ma √® ancora presto per capire quali scelte far√† Conceicao”.

Giocatori in bilico – “La speranza √® che alcuni giocatori possano rinascere. Loftus-Cheek √® lontano parente di quello dello scorso anno,¬† √® un giocatore che deve essere al top fisicamente. Sotto la gestione Pioli a me non √® dispiaciuto, poi c’√® stata un’involuzione pazzesca. Con Fonseca non ha mai trovato la sua posizione in campo, si spera si possa recuperare un giocatore che a me personalmente piace. Tomori √® la terza scelta, in panchina c’√® anche Pavlovic pagato quasi 20 milioni. Anche Okafor non √® mai entrato al centro del progetto, ma mi focalizzerei sui giocatori principali, cio√® Leao e Theo Hernandez”.

Una battuta sulla scelta di affidare la panchina a Conceicao – “Mi sembra l’uomo giusto, √® un po’ un sergente di ferro. Anche se adesso al Milan le parole contano poco e contano tanto i fatti. E’ un allenatore che ha vinto tanto al Porto. Il campionato portoghese non √® come quello italiano, ma √® un allenatore di polso e preparato. Non che Fonseca non abbia avuto polso, ma serve un allenatore che colpisca subito la testa dei giocatori. La Supercoppa diventa un obiettivo primario, anche se non √® facile. Credo che alla fine sia stato giusto esonerare Fonseca perch√© i risultati non stavano arrivando, ma forse si poteva fare prima. Forse si poteva fare ad inizio anno virando subito su Conceicao che ad oggi √® comunque una seconda scelta, anche se non credo lui si reputi una seconda scelta”.