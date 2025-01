La Juve stravolge tutto: Giuntoli ha pronto il doppio colpo

La Juventus ha fretta di potenziare soprattutto la difesa. Giuntoli sonda il mercato: tutti i nomi per la difesa

Fallito l’obiettivo Supercoppa Italiana, la Juventus ha immediatamente bisogno di ricompattarsi. Lo sa benissimo Thiago Motta, chiamato a dare una scossa alla squadra, ma ne è estremamente conscio anche Cristiano Giuntoli che dovrà correre ai ripari attraverso la sessione invernale di calciomercato per puntellare la rosa dove serve.

Al netto delle vicende di campo, la necessità impellente di casa Juve è quella di andare a rimpolpare la difesa alla luce soprattutto dei lunghi infortuni di Bremer e Cabal oltre al divorzio imminente con Danilo. Al netto delle risorse economiche limitate il club bianconero dovrà quindi trovare il modo per andare ad incrementare il ventaglio di scelte a disposizione di Thiago Motta.

Antonio Silva e Hancko restano nomi caldi sul taccuino di Giuntoli che si guarda intorno anche a caccia della migliore occasione possibile per andare a piazzare un eventuale doppio colpo. Già la prossima settimana l’uomo mercato juventino proverà a chiudere un affare con lo stesso Hancko grande favorito, fermo restando che come evidenziato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’ un altro nome molto intrigante resta quello di Ronald Araujo.

Calciomercato Juventus, Giuntoli punta al doppio colpo: da Hancko ad Araujo

Giuntoli nei prossimi giorni proverà a capire anche se ci sono le condizioni per piazzare un prestito, provando così a fare una delle due operazioni low cost per contenere la spesa a gennaio.

In questo senso intriga la grande esperienza internazionale di Araujo, limitato da un brutto infortunio e desideroso di rivalsa. Qualora il Barcellona aprisse a un trasferimento in prestito la Juventus potrebbe approfittarne, ma al momento non ci sono segnali dal club spagnolo in uscita. Inoltre non si registrano contatti informali o ufficiali per il calciatore.

Il prescelto da tempo sembra quindi Hancko, con il club piemontese che si era già mosso soprattutto per giugno con tanto di accordo di massima con l’entourage. Ora però i tempi potrebbero essere anticipati, con il calciatore favorevole ad un arrivo a gennaio, fermo restando l’ostacolo Feyenoord che non vorrebbe lasciarlo andare ora.

Altri nomi restano quelli di Danso e Antonio Silva con il club portoghese che non vorrebbe cedere il difensore a gennaio, a meno di una proposta convincente.