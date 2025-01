DIRETTA Supercoppa, finale Inter-Milan: formazioni UFFICIALI LIVE

Nerazzurri e rossoneri si sfidano per aggiudicarsi il primo trofeo stagionale

Oro o argento, cosa troveranno nella calza della Befana Inter e Milan? La risposta arriverà a breve dalla Kingdom Arena di Riyadh, dove nerazzurri e rossoneri si affronteranno nel secondo derby stagionale. In palio, questa volta, non ci saranno i tre punti, ma la Supercoppa italiana. Dopo aver battuto Atalanta e Juventus, le due squadre milanesi sono ad un passo dalla gloria o dalla disfatta.

Dopo aver sofferto per più di un’ora contro i bianconeri, la squadra allenata da Sergio Conceiçao è riuscita a ribaltare il risultato, mandando a casa l’undici di Thiago Motta. Una vittoria che ha dato nuovo entusiasmo alla squadra dopo l’esonero di Paulo Fonseca, ma che non ha cancellato del tutto le lacune tecnico-tattiche della rosa.

I ragazzi di Simone Inzaghi, invece, sono riusciti nell’impresa essere la prima compagine italiana a battere i bergamaschi dopo più di tre mesi. In caso di successo questa sera, i nerazzurri raggiungerebbero in vetta all’albo d’oro della competizione la Juve, con nove titoli, mentre un successo dei rossoneri li porterebbe a otto titoli, proprio come gli acerrimi rivali. Calciomercato.it seguirà la finale di Supercoppa italiana in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Milan

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic; Morata. All. Conceicao.

Albo d’oro Supercoppa italiana

Juventus 9 titoli; Inter 8; Milan 7; Lazio 5; Roma e Napoli 2; Fiorentina, Parma e Sampdoria 1