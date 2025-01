Crociato ko, UFFICIALE: stagione finita per il difensore rossonero

Brutto infortunio nel corso della partita, il club annuncia il tremendo esito: la stagione è già finita

Il nuovo anno non poteva aprirsi in maniera peggiore. Il club ha infatti ufficializzato l’infortunio e la diagnosi è tremenda: rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

La prima stagione di Jeanuel Belocian con la maglia rossonera del Bayer Leverkusen si chiude quindi nel modo peggiore. Il difensore francese, acquistato in estate dal Rennes, ha rimediato un grave infortunio nel corso di un’amichevole disputata domenica contro il Rot-Weiß Oberhausen. Una notizia tremenda per il club tedesco e per Xabi Alonso, che non potrà quindi contare sul classe 2005 per il resto della stagione.

Bayer Leverkusen, UFFICIALE: rottura del crociato per Belocian

Belocian, difensore centrale di piede mancino, non è certamente un titolare per il tecnico spagnolo, ma un giovane su cui puntare e da far crescere all’interno della rosa. In stagione infatti ha collezionato solo 9 presenze tra coppe e campionato.

Ora però sarà costretto a guardare i propri compagni dall’infermeria. Il campionato tedesco è infatti in pausa e riprenderà solo nel prossimo fine settimana con il Bayer che sarà ospite del Borussia Dortmund. A tal proposito ecco che il club ha voluto organizzare un’amichevole contro il Rot-Weiß Oberhausen. Gara in cui il transalpino ha rimediato l’infortunio, anche se le prime sensazioni non avevano fatto presagire che l’entità fosse tanto grave.

E’ stato proprio il club rossonero a comunicare l’entità dell’infortunio:

“Il Bayer 04 sarà senza Jeanuel Belocian per diversi mesi dopo che il difensore si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante l’amichevole di domenica contro il Rot-Weiß Oberhausen. I primi controlli allo stadio quel giorno non avevano fatto presagire un simile infortunio. Ciò significa che il 19enne, le cui condizioni del ginocchio sono peggiorate nella notte tra domenica e lunedì, non giocherà più questa stagione dopo che la risonanza magnetica di lunedì ha portato certezza. Dopo un’operazione e la successiva riabilitazione al Werkstatt, Belocian sarà di nuovo disponibile solo dalla stagione 2025/26”.