Vlahovic pedina di scambio e Zirkzee: la Juve ribalta l’attacco a gennaio

I bianconeri possono cambiare completamente il proprio reparto offensivo: il serbo al centro di uno scambio, poi si punta l’olandese

È il momento di accelerare per la Juventus. L’eliminazione dalla Supercoppa e i problemi in campionato, spingono Giuntoli a fare più in fretta possibile sul mercato.

Thiago Motta deve avere una squadra completa e corrispondente alle sue idee di gioco per provare a rilanciare i bianconeri e il Football Director lavora per far sì che le esigenze del tecnico vengano esaudite il prima possibile. La difesa è la priorità, ormai è chiaro, ma c’è da fare i conti anche con il problema attacco.

La sostituzione di Vlahovic con Nico Gonzalez al 65′ di Juventus-Milan ha evidenziato come necessità impellente quella di arrivare anche ad un centravanti. Il nome in prima fila è quello di Zirkzee, in uscita dal Manchester United: l’olandese ritroverebbe Thiago Motta e potrebbe essere utilizzato anche insieme al serbo, modificando l’assetto tattico.

Ma Vlahovic a gennaio potrebbe anche non essere più un calciatore della Juventus, con i bianconeri che potrebbero anche dare vita ad uno scambio con un altro attaccante, andando così a ribaltare il reparto offensivo a disposizione di Motta.

Calciomercato Juventus, lo scambio con il Psg per Vlahovic

Se per Zirkzee si prova a convincere lo United ad accettare il prestito, rimandando il discorso riscatto alla prossima estate, Vlahovic potrebbe garantire una nuova opportunità in avanti.

Tra i nomi accostati alla Juventus, infatti, c’è quello di Kolo Muani, attaccante che Luis Enrique non considera al centro del progetto Paris Saint-Germain. Il francese piace ai bianconeri, così come al Milan e alle squadre di Premier League, anche se la società transalpina non ha ancora aperto al prestito. Sotto la Torre Eiffel, però, piace da tempo Dusan Vlahovic e l’intreccio potrebbe essere l’occasione giusta per dare vita ad un affare sull’asse Parigi-Torino.

I 12 milioni di euro di ingaggio del serbo non rappresenterebbero un problema per il Psg, mentre l’ingaggio da poco più di 5 milioni di Kolo Muani sarebbe in linea con le nuove linee della Juventus. Più complicata da trovare la quadra per il costo dei cartellini, con Vlahovic che – ad un anno dalla scadenza – ha una valutazione intorno ai 40 milioni e i parigini che non vorrebbero scendere sotto i 50 per Kolo Muani. Ipotesi in campo, ad ogni modo, per gennaio o anche per la prossima estate quando, senza rinnovo, il serbo è destinato a dire addio alla Juventus.