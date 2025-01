Vice Vlahovic alla Juve, ecco la ‘Giuntolata’: nome sconosciuto ai tifosi

L’infortunio di Milik e le prestazioni di Vlahovic portano la Juventus ad un intervento immediato per l’attacco: ecco la nuova idea di Cristiano Giuntoli

Nuovi problemi per la Juventus. Dopo la sconfitta contro il Milan in Supercoppa e il mancato accesso alla finale contro l’Inter, Thiago Motta deve fare i conti anche con l’infortunio del vice Vlahovic, che finora è solamente da considerare un oggetto misterioso della rosa bianconera.

Infatti, Arkadiusz Milik si è infortunato nuovamente al polpaccio, quando mancava ormai poco al rientro in gruppo. Insomma, uno stop che rallenta il suo percorso dal rientro dall’operazione al ginocchio. L’attaccante polacco potrebbe chiudere la sua esperienza alla Juventus senza mai scendere in campo in questa stagione, specialmente se Giuntoli decidesse di investire in un giovane e promettente centravanti sin da gennaio.

E secondo quanto riportato dal portale greco Sport24, la Juventus sarebbe interessata alle prestazioni di un attaccante che gioca in Germania, sconosciuto a tanti.

Juventus su Tzimas, ecco chi è il giovane attaccante che ha stregato i bianconeri

Nessun nome altisonante, ma che potrebbe far comodo al gioco di Thiago Motta e per le prossime stagioni. Stefanos Tzimas, classe 2006, è uno dei giocatori greci dal futuro più roseo e la Juventus l’avrebbe inserito nella lista dei desideri. Gioca in Germania, ma è di proprietà del Paok. Già nel giro delle nazionali under della Grecia. Giuntoli lo tiene d’occhio.

Si tratta di un attaccante alto 186 centimetri, finito nel mirino di tanti top club del continente, tra cui anche il Tottenham e il Borussia Dortmund. Sta crescendo a vista d’occhio al Norimberga, nella serie B del calcio tedesco, grazie anche al sostegno del suo mister Miroslav Klose. Uno che di gol ne ha fatti parecchi in giro per l’Europa e nello specifico anche in Italia, alla Lazio. Tzimas ha già realizzato 8 reti in 14 partite di campionato e il suo cartellino non è affatto economico.

Il suo valore non è inferiore ai 25 milioni di euro e il Norimberga non riuscirà a sfruttare il riscatto fissato a 18 milioni più 2 al termine del prestito. La Juventus dovrebbe affrettarsi prima che il valore del cartellino lieviti sempre più nel corso delle prossime settimane. Tzimas farebbe il grande salto in una big a soli 19 anni. Un’opportunità che ad ogni modo sembra poter fare presto, viste le ottime prestazioni offerte nella Zweite Bundesliga.