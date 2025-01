Roma-Lazio, rientro teso negli spogliatoi: Romagnoli risponde ai tifosi giallorossi

Il numero 13 biancoceleste sbotta al rientro dopo il saluto ai propri tifosi, rivolgendosi ai romanisti che lo stavano bersagliando

Derby tesissimo all’Olimpico tra Roma e Lazio, con una rissa dopo l’altra negli ultimi 20 minuti di partita. Prima Guendouzi-Koné, poi Dia-Paredes e ancora Paredes-Castellanos e infine Castellanos-Hummels. Un secondo tempo ricco di nervosismo, come ogni derby, anche se capita poi di esagerare.

Un 2-0 pesantissimo per la Roma in positivo, e ovviamente per la Lazio in negativo dopo un primo tempo molto brutto e una ripresa stregata con Svilar sempre fenomenale. Tra i più nervosi in casa biancoceleste senza dubbio il Taty Castellanos, espulso nel recupero, Rovella, Guendouzi, ma anche Alessio Romagnoli da ex Roma oltre che tifoso laziale. E con la fascia di capitano al braccio dopo l’uscita di Zaccagni. Dopo il fischio finale è stato tra i più bersagliati dai sostenitori avversari, così come anche durante il match. E dopo il saluto alla Nord, il numero 13 – tra i peggiori in campo – è rientrato negli spogliatoi con gli altri. Ma prima di scendere le scale non ha più resistito e ha risposto a suon di ‘vaffa’ ai romanisti in tribuna che lo stavano bersagliando.