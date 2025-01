PAGELLE DERBY ROMA-LAZIO 2-0: Pellegrini rebirth, Romagnoli floppa

Voti e giudizi della stracittadina capitolina valida per il 19esimo turno del campionato di Serie A Enilive 2024/25

ROMA

Svilar 7

Mancini 7

Hummels 7

Ndicka 7,5

Saelemaekers 7,5. Dal 67′ El Shaarawy 6

TOP Koné 7,5: stasera c’è l’imbarazzo della scelta. Tra lui, Ndicka, Dybala, Pellegrini e Saelemaekers è una bella lotta. Il francese domina letteralmente, non lo prendono mai, vince tutti i contrasti anche quelli che non fa. Leader, mantiene i nervi saldi, è lucido anche nello scontro con Guendouzi. Valore inestimabile e non parliamo solo di soldi.

Paredes 7

TOP Lo. Pellegrini 7,5: nessun flop ovviamente, ma un’altra menzione d’onore se la guadagna il capitano. Tornare dopo una vita da titolare, dopo le conferenze di Ranieri che spiega i suoi problemi, i fischi, le voci di mercato. Lui a sorpresa e nello scetticismo gioca da titolare e lo sblocca questo derby con un gol meraviglioso. Poi bacia la maglia, riceve l’abbraccio della squadra. All’uscita dal campo manda un messaggio chiarissimo, mostrando in maniera veemente lo stemma della Roma sulla maglia. Dal 67′ Pisilli 6,5

Angeliño 7

Dybala 7. Dal 74′ Baldanzi 6

Dovbyk 7. Dal 74′ Shomurodov 6

Allenatore: Ranieri 8