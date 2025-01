Inter-Milan: Leao ritrova il gruppo, altro giocatore fermo per febbre

Le ultime notizie da Riyad in vista della finale di Supercoppa Italiana: Conceicao sceglie la formazione per sfidare i nerazzurri

E’ iniziato da poco l’allenamento della vigilia del Milan, in vista della sfida di domani sera contro l’Inter. Da Riyad arrivano buone notizie per quanto riguarda Rafa Leao.

Il portoghese ha ritrovato il gruppo, dopo i problemi muscolari accusati a Verona, ed è dunque a disposizione per la finale di Supercoppa Italiana. Non ha lavorato con la squadra, invece, Matteo Gabbia, assente per qualche linea di febbre. La sua presenza è dunque in dubbio per domani, ma potrebbe accomodarsi in panchina.

