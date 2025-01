Il vero problema della Juventus: “Sarri lo aveva detto”

Discussioni in corso attorno alla Juventus dopo il flop in Supercoppa, il retroscena sulle parole dell’ex tecnico accende ulteriormente il dibattito

Non è stato un gran modo per proiettarsi nel nuovo anno, per la Juventus, sconfitta in Supercoppa italiana dal Milan, in una gara che era pure riuscita a mettere in discesa andando in vantaggio, ma subendo poi la rimonta rossonera nell’ultimo quarto di gara commettendo errori rocamboleschi. Un ko che di certo non aiuta a rasserenare l’ambiente, già abbastanza in fibrillazione di suo.

La compagine bianconera dovrà cercare di ricompattarsi e di ripartire, alla ripresa gli impegni in campionato incomberanno e a quel punto non si potrà più sbagliare. Per di più, il calendario di gennaio è di quelli complicati davvero. Derby con il Torino, gara con l’Atalanta, quindi quella con il Milan, poi il Napoli. In mezzo, i due impegni di Champions con Bruges e Benfica, cruciali per tentare l’impresa della qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Thiago Motta è chiamato ad accelerare un rendimento fin qui non particolarmente brillante, diversamente potrebbe complicarsi anche la corsa per entrare tra le prime quattro. Gli sprazzi di bel gioco visti finora non bastano più, occorrono maggiore continuità e cattiveria nei momenti chiave delle partite. Una mano potrebbe arrivare dal calciomercato con eventuali rinforzi, necessari per una squadra che ha dovuto fare i conti con una lunga emergenza infortuni. I problemi fisici, però, continuano ad assillare la compagine torinese, come già capitato altre volte in questi anni.

Juventus, troppi infortuni: il monito di Sarri risale a cinque anni fa, staff medico nel mirino

L’ultimo a fermarsi è stato Conceicao, niente di grave per lui per fortuna, ma è l’ennesimo stop di una annata quasi maledetta. Come detto, però, già in passato la Juventus aveva dovuto fare fronte a situazioni simili. E il primo ad accorgersi che qualcosa non andasse era stato Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano è stato l’ultimo a vincere uno scudetto con i bianconeri, nel 2020. E nella sua unica annata a Torino, come ricordato dal giornalista Maurizio Pistocchi, aveva già segnalato delle problematiche. “Sarri aveva avvertito la società della necessità di cambiare tutto il settore medico – ha spiegato sul suo profilo ‘X’ – Non era soddisfatto del fatto che i tempi di recupero degli infortuni fossero più lunghi rispetto a quelli riscontrati altrove”. Nel frattempo, però, le figure apicali, vale a dire il responsabile dell’area medica Luca Stefanini e il medico sociale Marco Freschi, sono sempre rimaste al loro posto.