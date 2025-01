Addio al Liverpool, Salah alla Juventus: ecco il piano di Giuntoli

L’egiziano ha annunciato il suo addio ai Reds e può diventare un’occasione anche per la formazione bianconera: con due ostacoli

Mohamed Salah al Liverpool: fine della corsa. L’attaccante egiziano ha annunciato la fine della sua esperienza in Reds, salvo colpi di scena mai da escludere nel calciomercato.

In scadenza di contratto a fine stagione, il 32enne ha spiegato come le trattative per il rinnovo non sono avanzate: “È il mio ultimo anno al club e voglio fare qualcosa di speciale per la città – ha affermato nei giorni scorsi -. Nessuno del club mi ha parlato e non ci sono novità, né progressi sul rinnovo“. Tutto fermo dunque con il calciatore che già ora potrebbe parlare con altre società e decidere in autonomia il proprio futuro. Salah libero a parametro zero è un’occasione che tanti big potrebbero pensare di cogliere, anche se poi ci sarebbe da fare i conti con l’ingaggio pesante che il calciatore potrebbe chiedere. Si è parlato a lungo di un suo trasferimento in Arabia Saudita e la pista che porta nella Saudi Pro League è ancora in piedi. Ma l’egiziano potrebbe anche decidere di rimanere in Europa ed ecco che dalla Spagna lanciano anche la suggestione Juventus.

Calciomercato Juve, idea Salah: quanti ostacoli

A parlare di Salah in bianconero è ‘sport.es’ che racconta di come la Juventus sarebbe tra le tre squadre interessate al calciatore egiziano.

A contendere il 32enne a Giuntoli ci sarebbe l’Al Hilal e il Paris Saint-Germain. Certo appare complicato un approdo di Salah a Torino per una molteplicità di motivi. Si parte, innanzitutto, dall’aspetto economico. L’ingaggio percepito dall’egiziano al Liverpool è fuori dalla portata della Juve che, tra l’altro, da tempo sta portando avanti una politica di contenimento del monte ingaggi che mette a rischio anche il futuro bianconero di Vlahovic con il suo stipendio da 12 milioni.

Inoltre, Giuntoli e Thiago Motta hanno varato la rivoluzione verde, con diversi senatori ceduti o messi alla porta, come di recente fatto con Danilo. Pista complicata quindi che lo diventa ancora di più pensando alla potenza economica che la presunte rivali bianconere possono mettere in campo: dall’Al Hilal al Psg non mancano certo le risorse finanziarie per convincere Salah e mettere fuori causa la Juve.