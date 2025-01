Vlahovic dalla Juventus al Milan: la scelta è stata fatta

Squadre che si sono sfidate in Supercoppa Italiana, l’attaccante serbo dai bianconeri ai rossoneri: decisione presa

Sono due delle squadre che più hanno fatto fatica in questa prima parte di stagione mostrando poca continuità e alternando grandi prestazioni a risultati deludenti. Juventus e Milan si sono incontrate di nuovo dopo la brutta e deludente sfida di San Siro: questa volta in palio c’era la finale della Supercoppa Italiana.

Il Milan ha avuto la meglio in rimonta e affronterà l’Inter, che nell’altra semifinale ha superato l’Atalanta per 2-0. Per i rossoneri è stata la prima da allenatore di Sergio Conceicao, chiamato a risollevare le sorti dei meneghini. In casa Milan gli alti e bassi sono stati notevoli sotto la gestione di Paulo Fonseca e soprattutto il clima con alcuni senatori dello spogliatoio è apparso piuttosto teso. Uno su tutti Theo Hernandez, che con l’ex allenatore della Roma non aveva certamente raggiunto un buon feeling. Ora bisognerà vedere se il vento cambierà, vista anche la deludente prestazione del francese di ieri, ma fatto sta che ancora non ci sono novità in merito ad un possibile rinnovo contrattuale del difensore francese.

Juve-Milan, scelta fatta: Vlahovic in rossonero

Il contratto di Theo Hernandez scadrà nel 2026. La stessa data in cui terminerà quello di Dusan Vlahovic con la Juventus. Anche per il serbo non ci sono novità in merito ad un possibile prolungamento e proprio in merito a questo tema abbiamo deciso di proporre sulla nostra pagina X un nuovo sondaggio.

Abbiamo infatti chiesto, alla luce dei rinnovi di contratto ancora in stand-by, quale colpo sarebbe migliore. Se Vlahovic al Milan o Theo Hernandez alla Juventus. E il responso è piuttosto chiaro. Il serbo in rossonero è stato votato dal 62,2% dei partecipanti, contro il 37,8% che ha invece optato per il francese in bianconero. Una scelta dettata probabilmente dalle difficoltà di Vlahovic alla Juve, spesso oggetto di critica anche da parte di alcuni tifosi, ma anche della necessità da parte del Milan di avere a disposizione un vero bomber che tanto manca nella rosa rossonera. Né Morata, né Abraham e neppure Jovic sembrano essere infatti in grado di garantire quel numero di gol che servirebbero alla formazione rossonera.

Con 26 reti segnate il Milan è infatti solo il settimo attacco della Serie A: numeri lontanissimi rispetto a quelli della scorsa stagione, che i rossoneri avevano concluso con un totale di 100 gol fatti in tutte le competizioni. Conceicao dovrà essere quindi bravo a dare una marcia offensiva in più, conservando comunque equilibrio dal punto di vista difensivo.