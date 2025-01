Nuovo bomber a parametro zero: scacco matto Juventus

Il piano per l’attaccante è chiaro: così i bianconeri sono messi fuori gioco in una tratta

Pur avendo in mano i ritmi della gara per molti minuti, la Juventus non è riuscita a mettere le mani su tre punti che sarebbero stati di nevralgica importanza per i bianconeri. La poca cattiveria sotto porta e una difesa ancora una volta da registrare hanno permesso alla Fiorentina di restare incollata all’incontro, con i Viola che hanno avuto il merito di crederci fino alla fine trovando il gol del pareggio. Uno dei confronti più attesi, quello offensivo tra Kean e Vlahovic, è stato nettamente vinto dall’attaccante gigliato. E anche nella semifinale della Supercoppa Italiana contro il Milan non è andata meglio, anzi.

Il che consente di allargare il punto di osservazione, inserendovi anche le possibili mosse della ‘Vecchia Signora’ per puntellare un reparto che si è dimostrato eccessivamente dipendente dai gol dell’attaccante serbo. Benché la priorità dell’area tecnica bianconera sia puntellare una difesa rimasta orfana di Bremer e Cabal, Giuntoli sta continuando a lavorare sotto traccia anche per l’attacco. Profili come Raspadori, Zirkzee e Kolo Muani non possono essere affatto esclusi all’interno di un ventaglio di nomi che potrebbe arricchirsi. A tal proposito, sebbene non sembri scaldare più di tanto la Juve, il nome di Dominic Calvert-Lewin è stato comunque proposto all’area mercato di ‘Madama’. L’attaccante inglese, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Everton in scadenza nel 2025 e si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni congeniali per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: il Newcastle fa sul serio per Calvert-Lewin

Dopo essere stato accostato alla Juventus, Calvert Lewin è stato sondato anche dalla Fiorentina che sta ragionando sulla possibilità di affondare il colpo per gennaio o di procrastinare la trattativa quando verosimilmente l’attaccante andrà in scadenza. I colloqui per il rinnovo con i Toffees, infatti, non hanno ancora portato a sbocchi concreti.

Ad ogni modo, la concorrenza per i club italiani nella corsa a Calvert Lewin si prospetta piuttosto folta. Come riferito da The Sun, infatti, nelle ultime ore il Newcastle sarebbe definitivamente uscito allo scoperto e dopo i sondaggi esplorativi effettuati nei giorni scorsi, sarebbe intenzionato a muoversi concretamente per chiudere con largo anticipo l’accordo. Riluttanti a mettere sul piatto un esborso cash già nell’immediato, i Magpies vorrebbero muovere i passi giusti con il calciatore in vista della prossima estate, convinti di poter toccare le corde giuste con Calvert Lewin, che avrebbe già rispedito al mittente diverse proposte arrivate dall’estero.