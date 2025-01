Milan, Mendes porta il nuovo terzino: l’incognita è solo una

L’arrivo di Sergio Conceicao in panchina può favorire un’intesa tra i rossoneri e l’agente del tecnico per regalare all’allenatore un nuovo innesto

E’ stata la notizia clou delle ultime ore del 2024: i botti in casa rossonera sono iniziati qualche ora prima del 31 gennaio, con l’annuncio dell’esonero di Paulo Fonseca dato direttamente dal tecnico al termine della sfida contro la Roma e la nomina di Sergio Conceicao a nuovo allenatore del Milan.

Il portoghese si è presentato alla stampa poco prima della partenza per Riyadh, dove la squadra è impegnata in Supercoppa Italiana. Prima la semifinale contro la Juventus, battuta ieri per 2-1 in rimonta, poi la finale nel giorno dell’Epifania contro i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi. Inevitabile però ragionare anche in ottica mercato. Nel corso della conferenza stampa Conceicao ha detto di voler conoscere meglio la squadra e anche i ragazzi del Milan Futuro prima di poter intervenire sul mercato. Si dovranno però fare presto opportuni ragionamenti. Il tecnico sta già pensando a possibili innesti anche grazie al supporto del suo procuratore Jorge Mendes. E lo stesso agente portoghese potrebbe dare una mano anche in estate.

Milan, occasione Correia: Mendes può essere decisivo

Che il ruolo di terzino destro sia uno dei reparti dove il Milan necessita maggiore intervento pare assodato. Calabria sembra destinato a fare le valigie alla luce anche di un contratto in scadenza, mentre Emerson Royal non ha mai convinto sin dal suo arrivo.

Ecco perché proprio Jorge Mendes potrebbe aiutare il Milan a portare in rossonero un nuovo innesto. Diversi infatti sono i fattori che possono portare il Milan a pensare a Thierry Correia. Terzino portoghese classe 1999, assistito proprio da Mendes. Il giocatore, in forza al Valencia, ha un contratto in scadenza nel 2026 e al termine della stagione entrerà dunque nell’ultimo anno di contratto. Una situazione che può favorire una partenza low-cost: il Milan ha tra l’altro ottimi rapporti con il Valencia che è in piena lotta per non retrocedere. Tra le file degli spagnoli ai rossoneri piace molto Cristhian Mosquera, centrale di difesa classe 2004, ma il ragazzo di origini colombiane potrebbe non essere l’unico.

Correia, cresciuto nello Sporting CP insieme a Rafael Leao, può davvero rivelarsi un’occasione di mercato. Il dubbio maggiore riguarda però le condizioni del terzino lusitano. A fine ottobre il calciatore ha rimediato la rottura del legamento crociato e resterà fuori per il resto della stagione. E’ questo infatti il nodo più grande legato al trasferimento: Correia può rappresentare un’occasione ghiotta, ma dipenderà soprattutto da come si ristabilirà dopo l’infortunio.