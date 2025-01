Conceicao ribalta il Milan: i tre acquisti per gennaio

Il nuovo allenatore può riscrivere i piani sul mercato rossonero: i tre nomi che potrebbero rivoluzionare la formazione

Un nuovo Milan. Sergio Conceicao ha il compito di trasformare la squadra rossonera e di farlo nel più breve tempo possibile. Servirà entrare immediatamente in sintonia con ambiente e calciatori al nuovo allenatore per poter incidere al massimo e rilanciare le ambizioni milaniste.

La classifica richiede una svolta immediata, così come l’appuntamento in Supercoppa, senza dimenticare che a gennaio ci saranno anche le due ultime e decisive sfide Champions. Insomma, tempo da perdere non ce n’è e in aiuto di Conceicao può arrivare il mercato che aprirà tra qualche giorno. L’allenatore portoghese ha la necessità di valutare la rosa, capire su chi può fare affidamento e su chi, invece, no.

Ecco allora che, ad esempio, dovrà dire se Tomori può rientrare nei piani tecnici o si può portare avanti l’idea di cederlo, anche se alla giusta cifra. Poi ci saranno valutazioni anche in avanti dove, mettendo da parte Pulisic e Leao, nessuno ha convinto in pieno. Ecco allora che Conceicao, aiutato dal suo agente Mendes, può riscrivere i piani in entrata e in uscita della società rossonera.

Milan, le quattro idee di Conceicao sul mercato

Fondamentale anche per le entrate saranno le valutazioni che farà il nuovo allenatore, che dovrà meritarsi anche la conferma per il prossimo anno.

In difesa, ad esempio, dovesse essere avallata la cessione di Tomori servirebbe un sostituto. E qui con Mendes si potrebbe parlare di Antonio Silva, da tempo nel mirino della Juventus ma sul quale ci sono le resistenze del Benfica: il club portoghese parte da una valutazione di 50 milioni.

Occhi anche in avanti dove lo stesso agente avrebbe già proposto Trincao, capace di giocare in tutte le posizioni sulla trequarti, che allo Sporting si è rilanciato: quest’anno sono già sei gol e undici assist. Lui come Giovanni Reyna, poco impiegato al Borussia Dortmund anche a causa di un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. L’americano, con passaporto portoghese, è un vecchio obiettivo rossonero e potrebbe tornare d’attualità, in alternativa a Trincao, se la società decidesse di intervenire in quel reparto.

Poi ci sarà da capire cosa fare a centrocampo dove Otavio, ora all’Al Nassr, potrebbe essere un rinforzo giusto. Come non dispiacerebbe all’allenatore riavere Eustaquio, centrocampista del Porto. Tutto però ancora da decidere con Conceicao che dovrà valutare la rosa e stilare le sue richieste.