Lazio, a Formello pieno d’amore con oltre 6000 tifosi: Baroni acclamato | VIDEO CM.IT

Allenamento a porte aperte per la squadra di Baroni alla vigilia del derby della Capitale: migliaia di tifosi incitano i biancocelesti

Pieno d’amore a Formello a poco più di 24 ore dal derby della capitale. La Lazio ha aperto le porte del centro sportivo e del campo Mirko Fersini a oltre 6000 tifosi biancocelesti, che hanno voluto dare l’abbraccio alla squadra di Marco Baroni.

Un’ondata d’affetto incredibile, con l’appuntamento per l’inizio della seduta ma già più di due ore prima via di Santa Cornelia era invasa letteralmente dai tifosi laziali. Spalti gremiti, campo accerchiato: “Senza paura ragazzi, la Nord vi guarda le spalle!”, recita lo striscione esposto dalla curva.

Poi la squadra entra in campo, accolta dai fumogeni biancocelesti che avvolgono il campo. I giocatori indossano le maglie fornite dai tifosi con scritto ‘Maledetti laziali’. E allora il giro di campo in cui arriva tutta la carica dei tifosi, che chiamano sotto la curva anche Marco Baroni. Il mister risponde, arriva a salutarli e indossa anche la maglia. Allora comincia l’allenamento, Noslin è in gruppo e punta la convocazione, fino a pochi giorni fa insperata.

💙Mister #Baroni chiamato sotto la curva e acclamato: lui indossa la maglia donata dai tifosi, ringrazia e poi indica la sua squadra👏🦅

È un legame sempre più forte 🔗⚪️🔵#RomaLazio #Lazio #Derbydellacapitale #derby @calciomercatoit pic.twitter.com/K14FYMAeQh — Francesco Iucca (@francescoiucca) January 4, 2025



Non ci sono Patric, Vecino e Pedro, che però ha seguito come gli altri la seduta da bordocampo godendosi lo spettacolo biancoceleste e si è fermato a firmare autografi. A seguire l’allenamento anche il ds Fabiani. L’allenamento all’aperto è poi finito, con la squadra che si è spostata su un altro campo anche per le prove tattiche.