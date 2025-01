Due di picche al Napoli e Conte: nuovo accordo con l’Inter

I nerazzurri sfideranno il Milan nel derby che metterà in palio la Supercoppa Italiana, mentre la dirigenza di Viale della Liberazione risponde sul mercato alle mosse del club partenopeo

Sarà derby lunedì sera a Riad nella finalissima di Supercoppa. Il Milan dopo la vittoria in rimonta sulla Juventus raggiunge i cugini dell’Inter, che proveranno a conquistare il terzo trionfo consecutivo nella competizione.

Simone Inzaghi punta quindi al tris e potrebbe farlo senza un titolarissimo come Marcus Thuram, costretto ad uscire all’intervallo della semifinale contro l’Atalanta per un problema all’adduttore della coscia. I nuovi accertamenti al quale si sottoporrà il francese nelle prossime ore saranno decisivi, con Taremi (in vantaggio) e Correa in preallarme per una maglia da titolare in attacco per affiancare capitan Lautaro Martinez.

L’assenza eventualmente di Thuram si aggiungerebbe a quella di altri due alfieri dello scacchiere di Inzaghi come Pavard e Acerbi, rimasti a Milano per smaltire i rispettivi infortuni e che l’allenatore piacentino spera di recuperare per la trasferta di campionato contro il Venezia. A preoccupare è soprattutto l’esperto difensore ex Lazio, al secondo stop stagionale e con il recupero dall’ultimo problema che è slittato di diverse settimane.

Calciomercato Inter, de Vrij scavalca Acerbi: scatta l’opzione rinnovo per l’olandese

Le condizioni fisiche di Acerbi inducono a delle riflessioni Inzaghi e la dirigenza, con il tecnico che gradirebbe un nuovo innesto nelle retrovie già a gennaio per gestire al meglio i molteplici impegni che vedranno impegnata l’Inter nel corso della stagione.

Difficile però trovare un profilo idoneo per i nerazzurri e a un prezzo accessibile nella finestra invernale del mercato, con Marotta e Ausilio che preferirebbero rimandare tutto alla prossima estate. Anche perché Stefan de Vrij sta vivendo una seconda giovinezza e sostituendo al meglio Acerbi al centro della difesa dei campioni d’Italia. L’olandese è tornato un punto fermo di Inzaghi e sta fornendo prestazioni sempre all’altezza. Tanto da convincere l’Inter per continuare il matrimonio in nerazzurro e far scattare l’opzione di rinnovo fino al 2026. Il classe ’92 in estate ha respinto le faraoniche avances dall’Arabia Saudita e le sirene dalla Premier League, mentre di recente anche il Napoli aveva provato – senza esito – l’affondo per portarlo alla corte dell’estimatore Conte.

Mentre Acerbi rimane in bilico, de Vrij è destinato a continuare l’avventura con l‘Inter e nei prossimi mesi si discuterà con la società di Oaktree di un nuovo prolungamento di contratto.