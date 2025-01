DIRETTA Serie A, Venezia-Empoli 1-1 | Pareggia Esposito LIVE

Dopo le semifinali della Supercoppa Italiana, si riparte con la diciannovesima giornata del campionato di Serie A: apre Venezia-Empoli

Prima gara del 2025 per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, in attesa di conoscere anche la vincitrice della Supercoppa Italiana in corso di svolgimento in Arabia Saudita: scendono in campo il Venezia e l’Empoli.

I padroni di casa, guidati in panchina da Eusebio Di Francesco, si presentano a questa importante sfida salvezza dopo la sconfitta di misura patita sul campo della capolista, insieme all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Napoli di Antonio Conte: decisiva la rete di Giacomo Raspadori. Penultimo posto in classifica per i lagunari a quota 14 punti, cinque in meno degli avversari di giornata. I toscani dell’allenatore Roberto D’Aversa non vivono un grande momento, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, e sono reduci dalla sconfitta casalinga contro una diretta concorrente per la salvezza come il Genoa di Patrick Vieira. Dunque, una gara decisamente significativa per le due squadre. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Pier Luigi Penzo’ di Venezia.

FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA-EMPOLI

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, Carboni; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta e Napoli 41 punti; Inter* 40; Lazio 35; Fiorentina* e Juventus 32; Bologna* 28; Milan* 27; Udinese 24; Roma e Torino 20; Empoli e Genoa 19; Parma, Como e Verona 18; Lecce 16; Cagliari 14; Venezia 13; Monza 10

*una partita in meno

ARBITRO: Juan Luca Sacchi (Sezione Macerata)

PROSSIMI IMPEGNI

Empoli-Lecce, 11 gennaio 2025 ore 15

Venezia-Inter, 12 gennaio 2025 ore 15