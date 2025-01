Conte assente in conferenza, c’è il vice Stellini: “Napoli, è lunga. Futuro Spinazzola? Bisogna fare i complimenti”

Le parole del vice-tecnico del Napoli a seguito del match contro i Viola, valido per la 19a giornata di Serie A.

Nel post partita, Antonio Conte non si presenta in conferenza stampa perché provato emotivamente da un lutto che ha colpito l’intero spogliatoio azzurro. Infatti, nelle scorse ore, è venuta a mancare una piccola mascotte a cui il Napoli era molto legata. Si tratta del bambino per cui lo stesso Anguissa, nelle gare precedenti, aveva dedicato il suo gol.

Dunque, Cristian Stellini si è presentato in sala stampa e ha commentato così il successo degli azzurri sulla Fiorentina: “E’ una vittoria molto importante, giocavamo in un campo molto difficile, contro una rosa molto ampia. Il secondo aspetto è che avevamo delle défaillance e vogliamo ringraziare tutto il gruppo di lavoro che ci ha seguito dall’inizio”.

Stellini: “Complimenti a chi gioca meno”

Nel corso della conferenza stampa, il vice di Antonio Conte ringrazia l’intero gruppo in più di un’occasione, specialmente chi ha partecipato di meno fino a questo momento, a causa dei pochi impegni stagionali.

Sul percorso fatto finora: “La strada è ancora lunga, il percorso è pieno di ostacoli. La maturità va dimostrata sul campo, di partita in partita. C’è tanto da lavorare”.

Sul cambiamento rispetto all’anno scorso: “Non facciamo paragoni con il passato. I ragazzi ci seguono e oggi l’hanno dimostrato”

Sul “nuovo” ruolo di Spinazzola e sul suo futuro: “Non è facile far girare tanti giocatori solamente con il campionato. Vanno fatti tanti complimenti ai ragazzi come Juan Jesus, Marin, Raspadori, Ngonge che lavorano sempre. Spinazzola è cresciuto in quel ruolo di ala, noi crediamo in tutti i nostri ragazzi. Diamo loro dei ruoli e loro li svolgono alla grande”.