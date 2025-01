Altro infortunio per Conte, Olivera KO: come cambia il mercato del Napoli

Nel finale di gara, dopo una prestazione super in Fiorentina-Napoli, il terzino sudamericano esce dal campo zoppicando: ecco cosa cambia sul mercato

Il Napoli vince all’Artemio Franchi di Firenze 3-0, imponendo il proprio gioco su una Fiorentina differente, nuova, ma incapace di colpire. Tra i migliori in campo bisogna menzionare Matias Olivera, il quale è stato costretto al cambio a fine partita per un infortunio.

Infatti, in una sgaloppata finale, è stato vittima di un contrasto falloso con Colpani. Olivera è rimasto a terra qualche minuto, molto dolorante al bicipite femorale. Non è servito l’intervento dello staff sanitario, che ha optato per la sostituzione

Matias è uscito dal campo zoppicante e al suo posto Conte ha lanciato Raspadori, cambiando assetto tattico negli ultimi spiccioli di gara. Quest’infortunio può cambiare alcune dinamiche di mercato, specialmente in uscita.

Infatti, Leonardo Spinazzola potrebbe tardare l’eventuale cessione. L’ex Roma ha giocato titolare contro la Fiorentina, ma sostituendo l’infortunato Kvaratskhelia. Spinazzola, uno degli obiettivi di mercato del Torino per via dello scarso minutaggio al Napoli, potrebbe restare e diventare anche il titolare delle prossime gare azzurre. Proprio lui stesso in conferenza ha anche confermato l’interessamento della Fiorentina, ma ha sottolineato che al momento pensa solo al suo presente: “Poi vedremo cosa accadrà”.

Al momento, lo staff sanitario sembra ottimista sulle condizioni del difensore uruguaiano: si tratta solo di una contusione al polpaccio. Bisogna ricordare che attualmente, sono indisponibili anche Buongiorno e Politano.