La minaccia dei club fa paura: campionato annullato

Guerra totale tra i club del massimo torneo: il campionato può anche essere dichiarato annullato, cosa sta succedendo

Scontro totale, una guerra che potrebbe rappresentare un vero scandalo. Il massimo campionato rischia di finire travolto da quanto sta succedendo intorno alla big.

Si parla del Barcellona e del caso che riguarda Dani Olmo e Pau Victor: i due calciatori, alla scadenza del 31 dicembre, sono usciti dall’elenco dei giocatori utilizzabili nei tornei della Liga, in quanto il club blaugrana non rispettava il tetto salariale presente in Spagna. Un pasticcio che la società catalana sta provando a risolvere grazie alla vendita dei palchi Vip per una valore che supera i 100 milioni di euro.

Il tutto però è arrivato fuori tempo massimo e ora il Barça ha presentato la richiesta di poter ottenere una deroga per tesserare sia Olmo che Pau Victor. Una situazione che sarà risolta nei prossimi giorni, in un senso o in un altro, ma che rischia di mandare gambe all’aria l’intero campionato spagnolo. Il problema, infatti, è che molti club della Liga si sono schierati apertamente contro il Barcellona e hanno alzato le barricate contro la richiesta di proroga dei blaugrana.

Barcellona, i club insorgono: la Liga ora trema

Se il Barcellona spera di poter tesserare sia Dani Olmo che Victor Pau, chiedono una linea dura alcune degli altri club del campionato spagnolo.

Stando a quanto riportato da ‘sport.es’, infatti, diverse società avrebbero già fatto presente alla Liga di essere contrarie ad un atteggiamento più permissivo nei confronti del Barcellona. Gli stessi club avrebbero minacciato di chiedere l’annullamento della Liga se dovesse esserci un’apertura nei confronti del club catalano.

Situazione molto tesa e che potrebbe sfociare in una vera e propria battaglia legale tra il Barcellona e alcuni altri club del campionato spagnolo. In tutto questo, Dani Olmo e Pau Victor aspettano di capire che ne sarà del loro futuro con la possibilità anche di trasferirsi a parametro zero. Quello che il Barcellona sta provando ad evitare, attirandosi però le ira di altri club della Liga: una battaglia che può fare il male del campionato spagnolo.