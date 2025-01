Juventus-Milan, Theo Hernandez disastroso: “Da vendere subito”

Semifinale Supercoppa italiana a Riad: il laterale rossonero protagonista in negativo nell’azione del vantaggio bianconero firmato Yildiz

Theo Hernandez è stato il peggiore in campo del primo tempo di Juventus-Milan, sfida di scena a Riad con in palio la qualificazione alla finale della Supercoppa Italiana. Schierato titolare dal neo tecnico rossonero Sergio Conceicao, il laterale francese si è fatto uccellare da Khephren Thuram nell’azione del vantaggio bianconero firmato da Kenan Yildiz con un missile sotto l’incrocio.

Juventus-Milan, Theo Hernandez nel mirino: “Non sa difendere, la pazienza è finita”

Autore fin qui di una stagione molto deludente, Theo Hernandez è stato subito preso di mira sui social dai tifosi milanisti. Su X è pieno di commenti contro il calciatore del Milan, eccone alcuni raccolti da Calciomercato.it:

Theo Hernandez non sa difendere! Ancora una volta altra disattenzione! — Luca Maninetti (@LucaManinetti) January 3, 2025

Grande Theo Hernandez. Secondo me è colpa di Fonseca eh. — Supersonico (@Supersonico1899) January 3, 2025

Buca sempre Theo Hernandez. Dopo Pioli e Fonseca, stavolta è colpa di Conceicao. — Stefano Sensi (@BPavard28) January 3, 2025

theo hernandez la mia pazienza è FINITA — vitt in banter era; (@vittxbug) January 3, 2025

theo hernandez sei una pippazza clamorosa vendere subito — questoutenteeh (@questoutenteeh) January 3, 2025

Onestamente non saprei scegliere chi è messo peggio tra Lautaro e Theo Hernandez. — Joseki (@JosekiLaziale) January 3, 2025

Senza Fonseca su chi scaricherà le colpe Theo Hernandez? https://t.co/kCd3J69VZ4 — PAPERINICK 🇦🇷 (@nicosalee) January 3, 2025

Theo Hernandez direttamente dal manuale del non difensore — M(i)r. Wolf 🐺 (@rightbehaviors) January 3, 2025

Juventus-Milan, Theo Hernandez delude di nuovo

Theo Hernandez ha fatto una fatica enorme a difendere, ma anche a proporsi in avanti. Ovviamente non solo per colpa sua. Il Milan ha iniziato bene la partita, aggredendo alta la squadra di Thiago Motta. Col passare dei minuti, però, ha perso terreno e fiducia, lasciando campo e iniziativa a Yildiz e compagni.

Quella di stasera, in attesa del secondo tempo, è l’ennesima prestazione deludente di Theo Hernandez, la cui permanenza in rossonero oltre questa stagione resta piuttosto incerta. Il contratto dell’ex Real Madrid scade tuttora a giugno 2026 e, almeno per il momento, non risultano passi in avanti fronte rinnovo. Nel frattempo il Milan ha blindato Maignan e Reijnders.