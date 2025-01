Juve, Giuntoli a caccia: c’è la data per l’arrivo del difensore

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news in casa bianconera, con il club a caccia di un difensore

La sessione di gennaio di calciomercato si è definitivamente aperta e ora è tempo di entrare nel vivo. Dovrà farlo soprattutto la Juventus, che visti gli infortuni di Bremer e Cabal e la rottura con Danilo, ormai scaricato da Giuntoli e per cui resta in attesa il Napoli, sarà gioco forza costretta ad acquistare un centrale difensivo.

I nomi nella lista di Giuntoli sono tanti e il tema è stato trattato anche nell’appuntamento odierno di ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale ufficiale Youtube di Calciomercato.it. Uno dei profili valutati con attenzione dai bianconeri è Fikayo Tomori. L’inglese piace e l’idea di replicare un affare alla Kalulu stuzzica i bianconeri, ma al momento il Milan ha frenato la sua partenza perché con l’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera il centrale inglese potrebbe tornare ad indossare una maglia da titolare. Lo stesso calciatore, conscio dell’interesse bianconero, avrebbe chiesto di aspettare per capire le intenzioni del tecnico portoghese. Se Conceicao decidesse di metterlo al centro del proprio progetto, allora l’inglese resterebbe a Milano.

Juve, da Antonio Silva a Tomori: la prossima settimana novità decisive

La prossima settimana però potrebbero arrivare novità decisive in casa Juventus per quanto riguarda la difesa.

Per Antonio Silva è pronto un rilancio. Proprio ai nostri microfoni Nuno Travassos ha specificato come serviranno 50 milioni per convincere il Benfica. Il portoghese però fa parte di una lunga lista. Oltre a lui e Tomori, i bianconeri non perdono di vista la situazione di Hancko del Feyenoord, con il club che potrebbe giocarsi la carta Facundo Gonzalez per abbassare le pretese degli olandesi, ma tengono in considerazione anche Jakub Kiwior, che Thiago Motta ha allenato allo Spezia e che non sta trovando molto spazio all’Arsenal. Il polacco però piace anche all’Olympique Marsiglia.

La prossima settimana dunque potrebbe rivelarsi decisiva per i bianconeri. La Juve vuole in primis avvicinarsi alla richiesta del Benfica per Silva, con la mediazione di Jorge Mendes e magari con una formula simil-Conceicao. Nel frattempo, come detto, si lavora sempre all’uscita di Danilo, che ha rifiutato tutte le destinazioni perché desideroso di approdare a Napoli dove sa di potersi giocare lo scudetto e di avere un posto da titolare praticamente garantito.