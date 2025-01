“Gol irregolare dell’Inter? Gasperini ha ragione su una cosa”: bufera nerazzurra

Finisce tra le polemiche la prima semifinale di Supercoppa in Arabia Saudita tra la squadra di Inzaghi e l’Atalanta

L‘Inter non sbaglia contro l’Atalanta e regola la ‘Dea’ con un secco 2-0 e tante occasioni sprecate prima della doppietta da urlo di Denzel Dumfries, assoluto mattatore nella ripresa della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad.

I nerazzurri campioni d’Italia conquistano il pass per la finale e attendono per il giorno della Befana una tra Milan e Juventus, che nella Final Four in Arabia Saudita si incroceranno nella seconda semifinale di questa sera. Simone Inzaghi schiera tutti i titolarissimi e si guadagna la possibilità di difendere il titolo conquistato l’anno scorso e nel 2022, mentre Gasperini paga l’ampio turnover e polemizza davanti ai microfoni a fine partita.“Il primo gol non esiste: l’angolo non c’era e de Vrij era in fuorigioco davanti a Carnesecchi, oltre ad esserci un fallo netto su Scalvini. Quando vai sotto poi diventa tutto più difficile”, le parole del tecnico orobico che ha puntato il dito contro le decisioni del direttore di gara Chiffi.

Gasperini e le polemiche dopo Inter-Atalanta, l’ex arbitro Calvarese: “Il corner non andava assegnato”

Sull’episodio incriminato ha provato a fare chiarezza l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che si è soffermato su quanto successo al momento del vantaggio firmato da Dumfries.

L’analisi di Calvarese a ‘Tuttosport’ sulla rete dell’1-0 e sull’attacco alla direzione arbitrale di Gasperini: “Il tecnico dell’Atalanta si lamenta sul primo gol dell’Inter per due potenziali azioni irregolari. Il primo un fallo di Dumfries su Scalvini: è vero che l’olandese prova a scansare il difensore bergamasco usando il braccio e prendendo posizione, ma è troppo per fischiare fallo. Inoltre, secondo me, de Vrij non ha nessun impatto sulle capacità di Carnesecchi di parare perché non è sulla linea di visione del portiere. Su una cosa ha però ragione Gasperini, ovvero quando dice che il corner da cui nasce il gol non dove essere assegnato“, ha spiegato Calvarese.