Doppio addio per la Juventus: via libera Osimhen con lo scambio

L’attaccante nigeriano del Napoli, adesso in prestito al Galatasaray, rimane al centro dei rumors di mercato e sotto la lente d’ingrandimento dell’estimatore Giuntoli

Non c’è solo Zirkzee nei radar della Juventus per rinforzare l’attacco nella sessione invernale del mercato. Il sogno di Thiago Motta in casa Manchester United resta l’olandese, mentre anche il nome di Rashford viene accostato ai bianconeri.

I dirigenti della ‘Vecchia Signora’ hanno avuto dei colloqui con l’entourage dell’attaccante inglese, ma l’ingaggio da oltre 15 milioni di euro lordi all’anno sembra essere un ostacolo insormontabile tra gennaio e la finestra di giugno. Rashford è ai ferri corti con lo United e non figura nei piani del tecnico Amorim per il futuro, con i ‘Red Devils’ che stanno cercando una sistemazione per il giocatore già nell’attuale finestra di mercato. Sulla falsariga di Zirkzee, l’attaccante dell’Inghilterra è destinato quindi a cambiare maglia nelle prossime settimane e di recente ha rifiutato anche un’offerta monstre dall’Arabia Saudita, dove sul piatto c’era un contratto con uno stipendio superiore ai 40 milioni a stagione.

Calciomercato Napoli, Juventus tagliata fuori: Rashford nello scambio con Osimhen

Rashford vuole restare in Premier League o quanto meno in Europa, con il Manchester United allora che potrebbe sfruttare il cartellino della punta per arrivare a un obiettivo di mercato in entrata.

I ‘Red Devils’ sono infatti sulle tracce di Victor Osimhen e stando a quanto riporta il ‘Sun’ starebbero pensando a uno scambio con il Napoli per portare all’Old Trafford il nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray. Di recente si era parlato anche di un possibile affare con protagonista Zirkzee, profilo che farebbe gola anche ai partenopei per l’attacco. Adesso invece sotto la lente d’ingrandimento c’è Rashford come rilancia la stampa britannica: da capire se l’attaccante inglese possa essere una pedina gradita al Napoli e ad Antonio Conte, senza tralasciare il paletto ingaggio e già ostacolo per la Juve.

Un eventuale affare tra il club di De Laurentiis e il Manchester United metterebbe doppiamente fuori causa la Juventus, sia per il colpo Rashford che per un possibile affondo la prossima estate per Osimhen. L’attaccante nigeriano, che ha una clausola da 75 milioni, resta sempre una tentazione per l’estimatore Giuntoli in caso di rottura con Vlahovic.