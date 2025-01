Dalla Juve al Milan: tradimento Conceicao? Giuntoli ha una certezza

Da un Conceicao all’altro. L’intreccio col Milan è improbabile: la Juventus punta a trattenere Francisco. La situazione relativa al giovane esterno portoghese

Questa sera alle ore 20 Juventus e Milan scenderanno in campo per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana. La vincente affronterà l’Inter nella partita che poi assegnerà il primo trofeo stagionale per i club nostrani.

Grande attenzione e curiosità soprattutto sui rossoneri visto l’avvicendamento in panchina tra Fonseca e Conceicao. L’ex allenatore del Porto è chiamato a dare una scossa all’ambiente meneghino già a partire da questa sera. Fari puntati quindi su di lui e su ciò che potrà dare al Milan peraltro in una sfida in cui incrocerà subito il figlio Francisco, attualmente in forza proprio alla Juventus.

Arrivato in estate dal Porto con la formula del prestito secco oneroso, per 7 milioni di euro più 3 milioni di bonus, il classe 2002 ha già conquistato una larga fetta dell’ambiente bianconero grazie ad un talento straripante. Serpentine, rapidità, dribbling e qualità negli ultimi trenta metri che spingono la dirigenza bianconera a ponderare già l’idea di trattenerlo anche per il prossimo futuro.

Calciomercato Juventus, Conceicao pronto a restare a Torino: smentita sul Milan

Giuntoli vorrebbe acquistare Conceicao a titolo definitivo al netto della pesante clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro.

Al netto della volontà evidente dell’ambiente bianconero, dal punto di vista puramente suggestivo c’è persino chi ha accostato il profilo di Francisco Conceicao al Milan, vista la presenza ora al timone dei rossoneri del padre Sergio. Un’ipotesi improbabile e complicata da percorrere, prima di tutto per la voglia della Juve di andare presto a chiudere un accordo utile a trattenere l’esterno 22enne.

Al netto delle suggestioni infatti la Juve ha accordo di massima con Mendes e il ragazzo per restare a titolo definitivo a Torino e prossimamente il club conta di chiudere col Porto, anche senza sconto rispetto ai 30 milioni della clausola. La società bianconera sembra quindi pronta a tutto per trattenere il calciatore, lanciando al contempo uno sguardo in Portogallo anche per la difesa, col profilo di Antonio Silva sempre stuzzicante nonostante ostacoli e richieste.