Conceicao ‘punge’ Fonseca: “Visto il Milan di qualche settimana fa”. Poi l’annuncio su Leao

Il tecnico rossonero dopo la vittoria sulla Juventus in semifinale di Supercoppa italiana: “All’intervallo ci siamo parlati guardandoci negli occhi”

Conceicao punge indirettamente il suo predecessore, Paulo Fonseca, dopo la vittoria in rimonta contro la Juventus che gli consente di strappare il pass per la finale di Supercoppa: “Nel primo tempo abbiamo visto il Milan di qualche settimana fa. Dubbi, timing sbagliati in fase difensiva, lenti nella circolazione, pochissima profondità e centrocampo troppo macchinoso – ha dichiarato a ‘Mediaset’ il neo tecnico rossonero – Nel secondo è invece andata molto meglio a tutti i livelli”.

Juventus-Milan, Conceicao: “Nello spogliatoio mi sono arrabbiato”

“Abbiamo meritato questa finale – ha sottolineato il portoghese – All’intervallo ci siamo parlati guardandoci negli occhi. Dovevamo capire cosa dovevamo fare per vincere questa sfida e i ragazzi sono stati veramente coraggiosi. Nello spogliatoio mi sono arrabbiato un po’, perché la squadra non ha fatto le cose che avevamo preparato. Questo è un gruppo umile a cui a volte manca un po’ di cattiveria per arrivare a qualcosa in più. Ma sono sicuro che col tempo ci arriveremo”.

“Se sarà possibile vedere Morata con un altro attaccante vicino? Sì, come nel secondo tempo – ha risposto – Lui viene tante volte in appoggio, Jimenez e Pulisic non hanno fatto quello che volevo in profondità e per questo siamo stati quasi inesistenti in attacco. Avevamo preparato qualcosa di diverso, comunque in futuro potremo giocare con due attaccanti”.

Sta facendo il giro del web l’abbraccio di Conceicao col figlio Cisco, che ha dato forfait all’ultimo per un lieve problema al flessore della gamba destra: “Cosa ci siamo detti? Io ero più contento, perché ho vinto. E lui più triste, ma fa parte della vita”.

Inter-Milan, Conceicao: “Leao? Vicino al recupero”

In chiusura Conceicao non ha dato certezze sul recupero di Leao, oggi out, per la finale con l’Inter in programma lunedì prossimo: “Vediamo, è vicino al recupero”.

“Penso che domani in allenamento non ci sarà ancora. Vediamo dal giorno dopo”.