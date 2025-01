Inter-Atalanta con un grande assente: “Andare così a Riyad è scandaloso”

Sta facendo discutere non poco il match di Supercoppa Italiana. Ecco il problema evidenziato dai tifosi

Inter, Atalanta, Milan e Juventus sono volate in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Le quattro squadre sono così pronte a giocarsi il primo trofeo del 2025.

La scelta di giocare a Riyad, lontano dall’Italia, fa sempre discutere non poco gli addetti ai lavori, ma soprattutto i tifosi, che non possono seguire da vicino i propri beniamini. E’ chiaramente troppo costosa la trasferta in Arabia Saudita e il risultato, come sta succedendo per Inter-Atalanta, è che gli spalti sono vuoti.

Inter-Atalanta senza tifosi e silenzio assordante

Al Kingdom Arena, che ha una capienza di 26mila spettatori, molti seggiolini non sono occupati. Non mancano così le critiche sui social. Sono tantissimi, infatti, i tifosi, su X, a farlo notare:

Che bello esportare il nostro prodotto calcio in questo bel contesto con gli spalti vuoti, mamma mia che bello spettacolo…

— MONA (@esistenzialinte) January 2, 2025

sembra una partita a porte chiuse con gli emiri arabi sugli spalti — kvaramachia 🐈 (@kvaramachia0) January 2, 2025

Andare a giocare Riad con gli spalti semi vuoti è scandaloso. #SupercoppaItaliana — ? (@DonatoCavallo6) January 2, 2025

Al Roland Garros, l’atmosfera è più calda di quella degli spalti a Ryad. #AtalantaInter 🤦‍♂️ — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) January 2, 2025

Canale 5 HD ma si vede come quando le partite le mandavano in onda su Tele +

Sugli spalti poca gente ed entusiasmo pari al mio quando tornerò in ufficio martedì.

Va tutto bene — Pavelalex11 ⚪⚫ (@_PavelAlex11) January 2, 2025

Questi sono alcuni commenti dei tifosi, che stanno seguendo la partita in tv, tra Inter e Atalanta. Domani toccherà a Milan e Juventus, sempre alle ore 20.00 italiane, e capiremo se la situazione sarà analoga. Poi la finale, in programma, lunedì sera.