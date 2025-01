Bomber Dumfries piega l’Atalanta: l’Inter è la prima finalista

I nerazzurri conquistano la finale di Supercoppa Italiana, grazie alla doppietta dell’esterno olandese. Domani toccherà a Juve e Milan

E’ l’Inter la prima finalista della Supercoppa Italiana. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini grazie ad un super Denzel Dumfries.

Stasera l’olandese ha deciso di vestire i panni del bomber, piegando le resistenze dei bergamaschi, che nel primo tempo sono stati insuperabili grazie al solito Carnesecchi. Il primo gol del 28enne di Rotterdam, che ha sbloccato il match, è così arrivato nel secondo tempo, al quarto minuto, con una splendida rovesciata; dodici minuti dopo, con un gran tiro da fuori area, che ha colpito sulla traversa, prima di entrare in porta, i nerazzurri hanno trovato il raddoppio.

Inter-Atalanta, bergamaschi con le riserve: trionfano i nerazzurri

Dopo il 2 a 0, l’Atalanta ha provato a reagire, creando i presupposti per il gol. Gol che i bergamaschi hanno pure trovato, al 72esimo, con Ederson, ma è stato, poi, annullato per fuorigioco. Nei minuti finali, Sommer si è messo in mostra con un doppio intervento decisivo su Djimsiti e Lookman. Entrambi i giocatori sono subentrati nella ripresa, così come Ederson e De Ketelaere. La scelta di Gian Piero Gasperini di tenere inizialmente in panchina ben quattro pedine importanti non ha certo pagato, ma ha fatto tanto discutere fin dal pre-gara.

A festeggiare è dunque l’Inter di Simone Inzaghi, che lunedì affronterà o la Juventus di Thiago Motta o il nuovo Milan di Sergio Conceicao, che domani si affronteranno nella seconda semifinale della competizione.

Tabellino Inter-Atalanta 2-0

MARCATORI: 48′ e 61′ Dumfries

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni (67′ Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu (67′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram (46′ Taremi), Lautaro Martinez. Allenatore: S.Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (68′ Palestra), Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini (62′ Djimsiti), Ruggeri (56′ Ederson); Brescianini, Samardzic (56′ De Ketelaere); Zaniolo (Dal 56′ Lookman). All.: Gasperini

ARBITRO: Chiffi di Padova

AMMONITI: Scalvini, Carlos Augusto

SPETTATORI: 19.000